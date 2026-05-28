Emiratos Árabes Unidos y Fasig Tipton: La danza secreta de millones que mueve conexiones

Suscríbete a nuestros canales

Más de 30 potros de potros de dos años en entrenamiento de Fasig-Tipton Midlantic, fueron adquiridos en las subastas de la semana, tienen destino a los Emiratos Árabes Unidos, lo que resultó en la partida de numerosos ejemplares prometedores a Dubái para su entrenamiento.

El Reino de Emiratos Árabes tendrá nuevos prospectos americanos

La mayoría de estos caballos realizarán cuarentena y pre-entrenamiento en Florida antes de viajar a los Emiratos Árabes Unidos, donde llegarán en julio y se prepararán para el sueño colectivo del Derby de los Emiratos Árabes Unidos (Grupo 2), dotado con un millón de dólares, que se celebrará la noche de la Copa Mundial de Dubái.

El entrenador Ahmad bin Harmash, ganador del Al Quoz Sprint (G1) y del Dubai Golden Shaheen (G1) de este año, lideró la lista de compradores de los Emiratos Árabes Unidos en cantidad, adquiriendo 10 lotes de la subasta.

Bhupat Seemar, quien entrenó a Switzerland, graduado de Midlantic May, para ganar el Dubai Golden Shaheen (G1), regresó a la subasta por cuarto año consecutivo, adquiriendo cinco lotes, con claras aspiraciones al Derby de los Emiratos Árabes Unidos.

Ed Crisford, el nuevo entrenador de las cuadras Jebel Ali de HH Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, estuvo presente para adquirir cuatro ejemplares, incluyendo un atractivo potro de la primera generación del prometedor semental Drain The Clock.

Mientras tanto, el poderoso equipo de HH Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum se reforzó con cinco potros. El entrenador Salem bin Ghadayer ya ha tenido éxito con un ejemplar de City Of Light en el pasado con la campeona del G3 UAE Oaks, Mimi Kakushi, que se graduó en esta subasta en 2022.

Entre quienes adquirieron prometedores ejemplares con vínculos con los Emiratos Árabes Unidos se encuentran Al Leith Racing y Khalifa Ghanim Al Marri, así como compradores de Arabia Saudita y Kazajistán, quienes suelen enviar sus adquisiciones a Dubái para su entrenamiento. En total, hasta 33 potros de la subasta Midlantic May 2YO Sale de Fasig-Tipton parecen tener la vista puesta en los Emiratos Árabes Unidos la próxima temporada.