Por otra remontada: las mejores montas del viernes de Emisael Jaramillo en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 29 de mayo, el hipódromo de Santa Anita Park iniciará la antepenúltima semana de acción del Hollywood Meeting. La jornada constará de tres programas de carreras; el primer día presentará nueve competencias a partir de las 1:00 p. m. (hora de la Costa Oeste de los Estados Unidos).

Las montas del viernes de Emisael Jaramillo

El jinete venezolano iniciará sus compromisos en la tercera prueba, un claiming de $25.000 para potros de tres años no ganadores en distancia de 1.100 metros. Allí conducirá al ejemplar Rollinwithpolan, entrenado por Doug O’Neill, el cual parte como el principal favorito con un Morning Line de 6-5.

Jaramillo cumplirá con una programación de cinco montas en las nueve competencias del día. Otro de sus conducidos con fuerte respaldo en las apuestas correrá en la séptima prueba: un Starter Allowance de $36.000 en 1.600 metros sobre la pista de grama. En esta carrera se subirá al lomo de Mysterious Husband, pensionado de Mark Glatt, que cotiza 3-1 en las jugadas previas.

Una tercera oportunidad clara para el fusta venezolano será el purasangre Mansa Musa, que competirá en la cuarta carrera. Este lote está reservado para ejemplares de tres, cuatro y cinco años en distancia de 1.200 metros sobre arena, con un premio de $35.000 a repartir.

Hasta el momento, el jockey criollo acumula 16 victorias y se encuentra a solo cuatro del líder, el panameño Armando Ayuso, quien comanda la tabla con 20 lauros. La exigente estadística también incluye al italiano Antonio Fresu con 19 visitas al paddock de ganadores y al mexicano Juan Hernández con 17 triunfos.