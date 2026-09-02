El caballo más rico del mundo no correrá más: entérate de los detalles de su retiro

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Hoy marca el retiro oficial del trotamundos Romantic Warrior; un periplo exitoso en su campaña pistera en Australia, Japón, Arabia Saudita y Dubái, marcó su huella como el caballo más rico del mundo, que fue capaz de romper barreras, récords y convertirse en una leyenda en las pistas de carreras de caballos.

Romantic Warrior se retira de las pistas

La mañana de miércoles 2 de septiembre, conexiones de Romantic Warrior, anunciaron el retiro oficial de las pistas del ejemplar. Este legendario caballo, que forjó una trayectoria inigualable, pone fin a su carrera deportiva.

El Hong Kong Jockey Club (HKJC) anunció oficialmente el miércoles el retiro de Romantic Warrior, tras un examen exhaustivo de la pata del caballo en el Hospital Veterinario del HKJC y después de consultar con sus propietarios y los veterinarios. Según Idol Horse, las imágenes revelaron una anomalía en la pata opuesta a la que fue operada en mayo de 2025.

Romantic Warrior seguirá bajo la supervisión del HKJC. Durante los próximos tres meses, recibirá revisiones veterinarias periódicas en el Centro de Entrenamiento de Conghua (Hipódromo de Conghua), tras lo cual será trasladado a una residencia para caballos retirados a través del programa "RESTART" del HKJC. Aún no se ha revelado el nombre de la residencia.

Una carrera de grandes aciertos

Romantic Warrior alcanzó un récord de 24 victorias en 31 carreras y cinco segundos puestos en carreras en las que no ganó. Desde que logró su primera victoria en el extranjero en la Cox Plate de 2023, no ha quedado fuera de los dos primeros puestos en aproximadamente tres años.

Cuenta con 15 victorias en carreras de Grupo 1, la mayor cantidad para un caballo entrenado en Hong Kong, tres de ellas en tres países diferentes.

Romantic Warrior acumuló la asombrosa cifra de 288,745,697 dólares de Hong Kong (35,498,508 dólares americanos), convirtiéndose así en el caballo con mayores ganancias de la historia.

Logros que perdurarán en la historia como imbatibles

Difícilmente en el presente pueda lograr lo que hizo Romantic Warrior, quizás en un futuro lejano aparezca otro guerrero que pueda llegar ser igual o mejor. Este fue su palmarés:

Cuatro veces ganador de Copa de Hong Kong (seguidas), convirtiéndose en el primer caballo de la historia en ganar la carrera tres o más veces.

Cuatro victorias en la Copa Reina Isabel II.

Sus 15 victorias en carreras de Grupo 1 superan en cinco las 10 de Golden Sixty.

Tres veces ganó la Copa del Jockey Club (Grupo 2).

Fue nombrado Mejor Caballo de Media Distancia durante cinco temporadas consecutivas.

Se convirtió en el tercer caballo en la historia, después de River Verdon y Voyage Bubble, en lograr la Triple Corona de Hong Kong.

En la temporada 2023/2024, fue nombrado Caballo del Año de Hong Kong, y en la temporada 2025/2026, compartió el título nuevamente.

La ceremonia de retirada de Romantic Warrior (IRE) (Acclamation (GB) en Folk Melody (IRE) por Street Cry (IRE)) está prevista para finales de esta temporada en la carrera de Sha Tin, y se anunciarán más detalles próximamente.