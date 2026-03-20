Conoce al ejemplar entrenado por el hermano de Greivis Vásquez que puede sorprender en la R13 de La Rinconada

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El espectáculo en el hipódromo La Rinconada inicia este domingo 22 de marzo a las 1:25 de la tarde. La décima tercera reunión, aunque carente de clásicos de grado, ofrece un atractivo programa de 12 carreras donde la paridad será la protagonista.

Mr. Teeb: Ciclo no válido R13 La Rinconada Datos Hípicos

La cuarta competencia del ciclo no válido, reúne a nueve caballos de cinco y más años, debutantes o no ganadores, en un recorrido de 1.200 metros. En este grupo aparece inscrito Mr. Teeb, un castaño que portará la gualdrapa número 1.

Más allá de su condición física, el ejemplar atrae las miradas por su entorno. Su entrenador, Ingerman Sanoja, comparte sangre con una de las leyendas del deporte nacional: Es hermano del exjugador de la NBA, Greivis Vásquez.

Esta curiosidad vincula el mundo de los purasangres con la élite del baloncesto estadounidense, lo que añade un matiz especial a la preparación del caballo.

Búsqueda primera victoria: La Rinconada

Mr. Teeb es nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing. Hijo de Great Hunter en la matrona Miss Overdrive, este corredor buscará su primer triunfo del año en la arena caraqueña. Bajo la conducción del jinete Maikel Rodríguez, el pupilo de Sanoja intentará borrar su actuación más reciente, donde finalizó en la séptima posición a nueve cuerpos del ganador Eterno.

Este domingo, la misión del equipo es clara: Demostrar que la disciplina y el éxito se van a caracterizar en un lugar reservado en el recinto de ganadores de La Rinconada.