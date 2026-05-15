Atención Aficionados: Retiran uno de los datos claves de la cuarta válida para el 5y6 de este domingo

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El hipódromo La Rinconada ajusta los detalles para presentar la reunión número 21 este domingo 17 de mayo, la cual contará con una programación de 12 competencias entre ellas: La edición 23 del Clásico Gustavo Ávila (GI).

Yegua: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó este viernes por medio de sus plataformas digitales, acerca de una yegua importada que no competirá en la cuarta válida para el 5y6 Nacional.

Se trata de la tresañera Willy Nilly (USA) (número 4), pues estaba inscrita, con la monta del jinete Jhonathan Aray y era presentada por Carlos Luis Uzcátegui.

Esta potra estadounidense, es un producto de Nyquist en Wilson's Creek, por lo que defendía con los colores del Stud Proyecto Ubre y hay que recordar que ganó en su debut del 25 de abril, dejó crono de 66.4 para el tiro de 1.100 metros en la arena caraqueña.

Motivo del retiro: La Rinconada

A través de la información publicada este mismo miércoles por el INH en sus plataformas digitales, Willy Nilly quedó retirada por Disposición Reglamentaria. Con este retiro también se suma al retiro de las yeguas Supergirl y Kate and Me.