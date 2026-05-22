Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el viernes 22-5-2026

El Hipódromo Gulfstream Park inicia su semana de actividades hípicas correspondiente a su temporada anual de carreras, con una jornada este viernes 22 de mayo, donde nueve competencias se roban la atención de los aficionados.
En una jornada histórica para los jockeys venezolanos que ganaron las siete primeras carreras, el jockey Leonel Reyes Ramos duplica al imponerse con Jack Kerouac en la tercera competencia y Answer the Call en la séptima.
Por el lado de los entrenadores, resaltaron los de nacionalidad venezolana también: Ramón Minguet, Ronald Coy y Bernardo López, conquistaron una victoria por lado.
PRIMERA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO :57.98
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Tie It With a Bow
|Samy Camacho
|6.40
|3.80
|2.80
|2
|6
|Groovy N Gray
|J.Bravo
|3.00
|2.40
|3
|9
|Diamond Dancer
|E.González
|4.00
Entrenador: Douglas Nunn
SEGUNDA CARRERA - 1.000 MTS - TPO :59.38
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|It's Smoking
|Edgar Pérez
|62.60
|24.00
|22.40
|2
|1
|X G Man
|R.Maragh
|14.40
|11.20
|3
|6
|Mitts
|Y.Torres
|13.00
Entrenador: Ramon Minguet
TERCERA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:40.70
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Jack Kerouac
|Leonel Reyes
|29.60
|10.60
|5.40
|2
|3
|Gold Foot
|E.González
|4.40
|3.40
|3
|1
|Saratoga Flash
|M.Husbands
|2.40
Entrenador: Ronald Spatz
CUARTA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO :57.33
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Blond Jak
|Marcos Meneses
|6.40
|3.00
|2.20
|2
|4
|Sara's Rose
|D.Herrera
|3.60
|2.40
|3
|3
|Mo Hijinx
|J.G.Torrealba
|3.80
Entrenador: Daniel Hurtak
QUINTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.17
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|La Cyber
|Rafael Dumont
|15.80
|7.20
|4.60
|2
|7
|Miss Valentina
|D.Herrera
|6.00
|3.40
|3
|8
|Trill
|E.Pérez
|3.20
Entrenador: José Manuel Castro
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:110.9
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Etendre
|Yolber Torres
|12.40
|5.80
|3.60
|2
|2
|Ace Ventura (CHI)
|M.Meneses
|3.80
|3.00
|3
|6
|Prince David
|J.Ocasio
|3.00
Entrenador: Ronald Coy
SÉPTIMA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:42.82
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Answer the Call
|Leonel Reyes
|12.60
|5.60
|4.40
|2
|1
|Musical Journey
|L.Fuenmayor
|5.80
|4.00
|3
|7
|Mia's Angel
|E.González
|7.00
Entrenador: Bernardo López
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.39
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Ramajay
|Micah Husbands
|5.80
|2.40
|2.10
|2
|1
|One Hundred Kings
|S.Camacho
|2.10
|2.10
|3
|4
|Sonic Surge
|D.Herrera
|2.80
Entrenador: Saffie Joseph Jr.
NOVENA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:04.15
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Neostar
|Jean Carlos Ferrer
|23.20
|6.40
|4.40
|2
|4
|Redhotnotbothred
|L.Reyes
|2.80
|2.20
|3
|1
|Evil Empire
|M.Husbands
|4.60
Entrenador: Ricky Davis
$1.00 EXACTA (3-4), $28.20
$0.50 TRIFECTA (3-4-1), $90.10
$0.10 SUPERFECTA (3-4-1-6), $106.05
$1.00 EXACT 5 (3-4-1-6-9), $3,290.60
$1.00 DOUBLE (6/3), $48.30
$1.00 PICK 3 (2/6/3), $254.30
$0.50 PICK 4 (5/2/6/3), $992.65
$0.50 PICK 5 (1/5/2/6/3), $11,778.90
$0.20 PICK 6 (5/1/5/2/6/3), $881.06