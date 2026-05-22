Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el viernes 22-5-2026

El óvalo de Hallandale Beach continúa con el Royal Palm Meet

David García V.
Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 05:26 pm
Foto: Gulfstream Park
El Hipódromo Gulfstream Park inicia su semana de actividades hípicas correspondiente a su temporada anual de carreras, con una jornada este viernes 22 de mayo, donde nueve competencias se roban la atención de los aficionados.

En una jornada histórica para los jockeys venezolanos que ganaron las siete primeras carreras, el jockey Leonel Reyes Ramos duplica al imponerse con Jack Kerouac en la tercera competencia y Answer the Call en la séptima.

Por el lado de los entrenadores, resaltaron los de nacionalidad venezolana también: Ramón Minguet, Ronald Coy y Bernardo López, conquistaron una victoria por lado.

PRIMERA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO :57.98

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Tie It With a Bow Samy Camacho 6.40 3.80 2.80
2 6 Groovy N Gray J.Bravo   3.00 2.40
3 9 Diamond Dancer E.González     4.00

Entrenador: Douglas Nunn

SEGUNDA CARRERA - 1.000 MTS - TPO :59.38

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 It's Smoking Edgar Pérez 62.60 24.00 22.40
2 1 X G Man R.Maragh   14.40 11.20
3 6 Mitts Y.Torres     13.00

Entrenador: Ramon Minguet

TERCERA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:40.70

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Jack Kerouac Leonel Reyes 29.60 10.60 5.40
2 3 Gold Foot E.González   4.40 3.40
3 1 Saratoga Flash M.Husbands     2.40

Entrenador: Ronald Spatz

CUARTA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO :57.33

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Blond Jak Marcos Meneses 6.40 3.00 2.20
2 4 Sara's Rose D.Herrera   3.60 2.40
3 3 Mo Hijinx J.G.Torrealba     3.80

Entrenador: Daniel Hurtak

QUINTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.17

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1 La Cyber Rafael Dumont 15.80 7.20 4.60
2 7 Miss Valentina D.Herrera   6.00 3.40
3 8 Trill E.Pérez     3.20

Entrenador: José Manuel Castro

SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:110.9

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Etendre Yolber Torres 12.40 5.80 3.60
2 2 Ace Ventura (CHI) M.Meneses   3.80 3.00
3 6 Prince David J.Ocasio     3.00

Entrenador: Ronald Coy

SÉPTIMA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 1:42.82

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Answer the Call Leonel Reyes 12.60 5.60 4.40
2 1 Musical Journey L.Fuenmayor   5.80 4.00
3 7 Mia's Angel E.González     7.00

Entrenador: Bernardo López

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:09.39

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Ramajay Micah Husbands 5.80 2.40 2.10
2 1 One Hundred Kings S.Camacho   2.10 2.10
3 4 Sonic Surge D.Herrera     2.80

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

NOVENA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:04.15

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Neostar Jean Carlos Ferrer 23.20 6.40 4.40
2 4 Redhotnotbothred L.Reyes   2.80 2.20
3 1 Evil Empire M.Husbands     4.60

Entrenador: Ricky Davis

$1.00 EXACTA (3-4), $28.20
$0.50 TRIFECTA (3-4-1), $90.10
$0.10 SUPERFECTA (3-4-1-6), $106.05
$1.00 EXACT 5 (3-4-1-6-9), $3,290.60
$1.00 DOUBLE (6/3), $48.30
$1.00 PICK 3 (2/6/3), $254.30
$0.50 PICK 4 (5/2/6/3), $992.65
$0.50 PICK 5 (1/5/2/6/3), $11,778.90
$0.20 PICK 6 (5/1/5/2/6/3), $881.06

