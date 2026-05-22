¡Volaron en Florida! Entérate aquí de los mejores ejercicios de este viernes en Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park continúa con la actividad de su Royal Palm Meet. Este viernes 22 en horas de la mañana, se registró una buena cantidad de ejemplares en la pista, y algunos de ellos alcanzaron tiempos llamativos tanto en la superficie de arena como en la tapeta.

Far Above, Geauxy Amy, Terrimendous y Back Em Up fueron los cuatro purasangres que más destacaron en la sesión de traqueos. En el caso de la pista de arena, la condición de la misma se reportó como “rápida” (fast).

Mejores ejercicios en Gulfstream Park

Para la distancia de 3 furlongs (600 metros) en pista rápida de arena, apenas cuatro ejemplares registran tiempos este viernes. La yegua de seis años Far Above, del establo de Arnoud Dobber, marca :36.72. Su última actuación fue el 3 de mayo en Tampa Bay Downs, donde finalizó en la octava casilla; este año ha corrido seis veces sin conocer la victoria.

Por otro lado, en el recorrido de la media milla (4 furlongs / 800 metros), Geauxy Amy, entrenada por Rohan Crichton, luce con un briseo de :47.16, para sobresalir entre los 20 purasangres que trabajaron esa distancia.

En los mismos 800 metros sobre arena rápida, hay dos animales que ejercitaron desde el gate (aparato): Sir Angelus, un hijo de Bucchero que todavía no ha debutado, agendó :49.24; mientras que Knight Cheetah, tresañero nacido en Louisiana, hijo de Star Guitar y que también está a la espera de su estreno, dejó :52.12 desde el partidor.

Para los 5 furlongs (1,000 metros) sobre arena rápida, cinco ejemplares brisean. Back Em Up, un castrado de cuatro años bajo la tutela de Bobby Dibona, paró los relojes con un briseo de :59.87. El descendiente del padrillo Take Charge Indy tiene récord de 4-0 este año y su última salida fue el 30 de abril en Churchill Downs, donde terminó octavo en el St. Matthews Overnight Stakes.

Asi mismo, un potro dosañero sin nombre, hijo de la yegua Bridlewise (por Street Sense), ejercitó los 1,000 metros desde el aparato con una marca de 1:03.17. El ejemplar aún no cuenta con un entrenador registrado.

Con relación a la arena sintética (tapeta), se cronometraron los trabajos de 18 ejemplares. Entre ellos sobresalió Terrimendous, pensionada de Heather Smullen que sigue sin ganar tras ocho actuaciones. Su ejercicio de :46.69 en la media milla la ubica como la más destacada del grupo que se presenta en dicha superficie.