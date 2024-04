Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 19-04-2024

Continúa este viernes 19 de abril la semana hípica del interesante Royal Palm Meet en Gulfstream Park y se programan nueve (9) competencias para esta jornada de la tercera semana de abril. La reunión hípica consta de cinco competencias a disputarse en la pista sintética o tapeta, tres sobre pista de grama y solo una sobre superficie de arena en la pista principal.

Las competencias mejor rentadas de este viernes serán la sexta y la octava, cada una con $48.000 en premios. La sexta en el orden es un Maiden Optional Claiming para potros de 3 años sobre tapeta en distancia de 1.664 metros, mientras que la octava es un Allowance también para ejemplares de 3 años.

La tarde hípica dará inicio a la 1:10 pm y el promedio de inscritos por carrera es de 8,0. En la jornada se ha pautado el multitudinario juego del Pick Six o Rainbow Six, que inicia a partir de la cuarta carrera, programada para las 2:46 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados en las seis competencias válidas para el Rainbow Six de Gulfstream Park, este viernes 19 de abril, que también funcionan como pronóstico para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de estas seis carreras.

Cuarta Carrera. 7. My Royal Vow. Vuelve a la superficie donde lo hace mejor. 4. Mystic Sunrise. Con Leonel Reyes tiene actuaciones muy destacadas. Línea Doble.

Quinta Carrera. 5. Empress Ellie. Viene de mostrar muy buena disposición en velocidad. 6. Love Her Lots. Por la repetida con Jaramillo, puede ser. 4. Go Big Green. Ganó su penúltima presentación con la monta de Paco López.

Sexta Carrera. 4. What Plan. Lo tienen en buen concepto y sus ejercicios lo avalan. 1. Quester. Le dan mas distancia a este hijo de Into Mischief del Repole Stable, es indescartable. 6. Major Offensive. Una exhalación en sus ejercicios de Palm Meadows, mucho que buscar.

Séptima Carrera. 2. Jerry´s Turn. Paco López lo hará rendir al máximo. 3. Lorenz. Reapareció el brasileño luego de casi un año sin correr y lo hizo en gran forma en largo. 4. Centrodelantero. Si lo dejan marcar el ritmo se puede crecer. 6 Yacowlef. Irlandés que libre de tropiezos puede cristalizar el triunfo.

Octava Carrera. 7. Jigsaw. Con la monta ideal para marcar el ritmo y venirse en ganancia. Correrá como nuestro Best Bet para este viernes 19 de abril en Gulfstream Park.

Novena Carrera. 8. Sigiloso. Ya ganó en corto con Meneses, nos agrada mucho. 4. Comedy Town. Es la velocidad y lleva yunta muy efectiva. 7. Bouncer. Tiene pruebas ante grupos superiores que obligan a considerarlo.

En resumen esta es la combinación recomendada para el viernes 19 de abril en Gulfstream Park:

4a) 4-7

5a) 4-5-6

6a) 1-4-6

7a) 2-3-4-6

8a) 7

9a) 4-7-8