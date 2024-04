Aprendiz Deyker Acosta da esta línea para volver a ganar en el cierre del meeting (+Video)

Este miércoles, el equipo de Meridiano Web hizo presencia en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada, para conversar con los protagonistas de la reunión número 16 del primer meeting de la temporada 2024, que se va a realizar el domingo 28 de abril, con una agenda de diez competencias, donde uno de los protagonistas es el aprendiz Deyker Acosta, quien tiene cuatro montas a realizar en la jornada dominical.

Acosta, conversó con Meridiano y esto fue lo que dijo de cada uno de los ejemplares que va a conducir en la reunión dominical que va por finalizado a la primera campaña de competencias en el recinto caraqueño. En la cuarta competencia, montará al purasangre Morralete, del entrenador German Rojas. “Un caballo que se encuentra bastante bien, lo ha hecho bien en sus ejercicios, ya lo conozco a la perfección, se ha venido acercando paulatinamente, así que puede estar decidiendo la carrera”.

Luego en la sexta del domingo, y segunda de las válidas del 5y6 nacional, Deyker montará a otro purasangre entrenado por German Rojas, en esta oportunidad, Gran Ariel. “No he tenido la oportunidad de trabajarlo, esperemos que lo haga muy bien”.

Seguido, en la novena del programa dominical, conducirá a Eme Eme, del entrenador Jesús Romero Rojas. “Gracias al entrenador que me vuelve a dar la oportunidad, luego de haber ganado con él hace dos semanas, en esta oportunidad con el caballo Eme Eme, ahora bajado de lote, anda muy bien, yo creo que este caballo es una línea”.

Y por último, en la sexta y última de las carreras del domingo, el aprendiz va a montar a la yegua Queen Tita, del entrenador Ismael Paredes. “Una yegua que conozco perfectamente, la he conducido en cuatro oportunidades (dos victorias), corre una bien y una mal, creo que, en esta oportunidad, le toca la buena, anda muy bien, la he trabajado, la he sentido muy bien, creo que puede estar arriba”.