¡Sí señor! Esta fue la relación de Juan Vené con el hipismo

El nombre de José Rafael Machado quizás no sea muy familiar para el público, pero cuando se menciona “Juan Vené” todos lo conocen. Probablemente era último de los mohicanos del periodismo del Siglo 20. Su trayectoria superó los 75 años en medios radiales, impresos y televisivos, y la misma ha abarcado diferentes fuentes del periodismo, en especial el beisbol (sin acento en la é, como él lo escribe). Este martes 15 de septiembre, llegó la noticia de su muerte a los 97 años de edad.

Juan Vené, el mismo que por más de 40 años votó para el Salón de la Fama de la pelota en Cooperstown (calentó las redes con sus expresiones y votos), transmitió por radio muchos juegos de la Gran Carpa y en Venezuela, su programa Play Ball marcó a una generación, también tuvo una corta pero directa relación con el mundo de las carreras de caballos.

La Revista Hipismo Nacional era la publicación de circulación mensual que editaba la Junta Directiva del Hipódromo Nacional ubicado en El Paraíso en los años 50. En sus páginas, Juan Vené redactó con fina pluma varios artículos sobre la actividad hípica que se realizaba en el viejo coso del oeste caraqueño.

Era la época del hombre fuerte de Michelena, Marcos Pérez Jiménez. El General andino una vez endosó un particular consejo al mozo José Rafael debido a sus constantes visitas a Miraflores por oficios relacionados con la fuente política que cubría: “Deberías dedicarte al periodismo deportivo” le dijo el Primer Mandatario.

Juan Vené fundó el Premio Guaicaipuro de Oro en 1956 que, en el renglón de narrador hípico, inicialmente galardonó a Juan Francisco Rodríguez “Don Fulgencio”. Después el premio siguió bajo las riendas de Porfirio Rodríguez y allí fue que Virgilio Decán “Aly Khan” arrasó con récord de 30 placas entregadas y en una ocasión lo ganó Héctor Alonzo, el cual también participó en el famoso “Beisbol de los Artistas” organizado por el propio Vené.

El paso por el hipismo de Juan Vené es poco recordado, pero ¡Sí señor!, también escribió de caballos. Paz a su alma.