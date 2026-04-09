Richard Páez revive al que era el 'peor equipo de Colombia'

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Uno de los representantes venezolanos en el fútbol internacional está dando de qué hablar y, precisamente, por un trabajo que ha empezado a dar frutos en su equipo. Se trata del profesor Richard Páez, que ha generado buenos comentarios desde los más recientes resultados en el Cúcuta Deportivo.

El pasado fin de semana dio un golpe importante sobre la mesa, al ganar 2-0 al América de Cali, equipo que está peleando los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Ahora bien, el triunfo vino a confirmar una tendencia, que no es otra a la de una notable mejora en un equipo , que llegó a ser considerado el "peor del fútbol colombiano" al momento que el criollo tomó las riendas en este curso.

Incluso, un hecho que podría confirmar esa aseveración -ajustada al Torneo Apertura- está relacionada con el presente que vivía el club por esos días, siendo el equipo más goleado y ubicado en los puestos para el descenso.

Richard Páez está logrando el cambio

Acostumbrado a cambiar mentalidades en los equipos que dirige, nuevamente afrontó un reto similar a sus 72 años de edad. Ya son 12 partidos bajo su dirección técnica, en los que registra un saldo de tres victorias, cinco derrotas y cuatro empates.

Ahora bien, dentro de los hechos más destacables, se puede decir que durante los cinco últimos partidos ha logrado sacar a los suyos de la zona del descenso, con 15 puntos y ubicándose 16º en la tabla de posiciones. En tabla del descenso registra un promedio de 0.94 superando a Boyacá Chicó (0.87) y Jaguares (0.93).

Ya son hasta cinco compromisos sin conocer la derrota y lo meritorio es que en tres de ellos no concedió goles, lo que marca una clara tendencia de orden defensivo, inexistente en el inicio del campeonato colombiano.

Páez explica la mejora

El técnico ha salido al paso a los buenos comentarios y después de la victoria ante América explicó los signos del buen presente de sus dirigidos: “Aunque falta mucho, estamos construyendo un equipo competitivo”.

Luego agregó: "Utilizamos una metodología de trabajo con una visión de hacer sentir importante al jugador. Cuando el jugador siente que el técnico lo tiene en cuenta que está construyendo, buscando la corrección y mejoría en su funcionalidad táctica y técnica, va entrando en un círculo virtuoso. Ya no son once jugadores, comienza a verse con los cambios que dan mejoría, supera el nivel y mantienen el ritmo".

“Crecimos en la organización táctica defensiva. El equipo comenzó a mostrar una base de sustento para desarrollar lo más difícil que es crear en el aspecto ofensivo, sincronizar. La parte fundamental es que tenemos quien defina y eso nos da certeza de que el equipo va bien encaminado”, comentó.

En el mismo orden de ideas, pese a los hechos que marcan una progresión del grupo, siguió pidiendo tiempo para ver todavía un mejor fútbol dentro del terreno de juego.

“Todo trabajo técnico-táctico tiene que tener un tiempo. No es soplar y hacer botellas. Nos hemos encontrado un equipo en crisis de resultados, de confianza y de choque con la hinchada, y haciendo el trabajo, sembrando conceptos futbolísticos, hemos resulto problema de juego. Aunque todavía falta mucho, estamos construyendo un equipo que se sienta competitivo, ganador, con confianza”.

El siguiente compromiso del conjunto del profesor Richard Páez será nada más y nada menos que el próximo domingo 12 de abril ante el Independiente Santa Fe, que marcha en la casilla 13 con 19 puntos.