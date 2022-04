Erik Ten Hag y los problemas que debe afrontar en el Manchester United

Premier League

El Manchester United ya tiene nuevo entrenador: Erik Ten Hag. El técnico comenzará la nueva era dirigencial de Ralf Rangnick y ahora se le presentan ciertas incógnitas.

La gran pregunta: ¿puede el entrenador ejercer suficiente influencia sobre la bestia que es el Manchester United para hacerlo a su manera?

Se trata de un enigma, porque ganar partidos y trofeos convence a los jugadores y a la directiva, pero es necesario que los jugadores y la directiva estén convencidos de que el entrenador tiene que respaldar sus decisiones y ser un número uno ganador. Además, hay que tener en cuenta la particular mezcla de política y pecadillos del club.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

En el United, Richard Arnold es el director ejecutivo, pero el verdadero poder está al otro lado del Atlántico: los seis hermanos Glazer, propietarios del United y residentes en Florida. Joel Glazer es el jefe de los propietarios en el día a día, pero cualquier decisión importante debe ser aprobada por Avram, Darcie, Kevin, Bryan y Edward, que también son directores.

Esta votación por comité a través de un desfase de cinco horas en los Estados Unidos no es muy hábil ni racional, sobre todo cuando la profundidad de los conocimientos futbolísticos colectivos de los propietarios no está clara.

Luego está el principal punto de contacto de Erik ten Hag: John Murtough, el director de fútbol, que lleva un año en el cargo. ¿Podrá ser Murtough el Txiki Begiristain (director deportivo del Manchester City, muy astuto) del holandés (esperanzado) Pep Guardiola?

A sus 37 años, es imposible que el delantero portugués siga siendo una opción automática si Ten Hag va a construir un equipo. La cuestión es si se puede dejar marchar a Ronaldo, no si debe hacerlo. Un salario de 490.000 libras a la semana significa que puede haber cero compradores, pero si se puede conseguir una cesión -¿el París Saint-Germain, si Kylian Mbappé se va al Real Madrid, tal vez? - el problema de Ronaldo podría estar resuelto.

El gran error de Ole Gunnar Solskjær fue aceptar el fichaje: el dinero desviado por un contrato de dos años -unos 50 millones de libras- podría haberse invertido en otra cosa y una plantilla que se suponía joven, progresiva y ágil no se habría visto obstaculizada por un futbolista que ya no es nada de eso y que no conduce al éxito a largo plazo.

ℹ️ Conoce un poco más al próximo entrenador de Manchester United.#MUFC #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd_Es) April 21, 2022

Harry Maguire y Raphaël Varane

Dos centrales, dos problemas. Harry Maguire no es tan pobre como se dice, pero no es lo suficientemente bueno como para justificar su estatus de indiscutible. Raphaël Varane quizá merezca más tiempo para demostrar que pertenece a un expediente diferente al del capitán.

El asunto ya está siendo investigado por la policía de Cheshire, que ha informado, según Sky, de la decisión de llevar perros antibombas para asegurar los alrededores del hogar del defensa. https://t.co/48pF9Ma8LM — La Media Inglesa (@LaMediaInglesa) April 21, 2022

El francés llegó el pasado verano y se pensó que el ganador de la Copa del Mundo podría ayudar a mejorar a Maguire, que es el que más impresiona en una zaga de tres con Inglaterra. Ten Hag opera con un 4-3-3: malas noticias para Maguire, que es lento y cuyo toque y toma de decisiones bajo fuego son sospechosos. Varane también ha sido lento, carece de ganas y puede ser apartado.

Este verano es el momento de reiniciar su carrera: debe trabajar mucho en el aspecto físico y en la lectura del juego y tratar de aumentar su velocidad de sprint. Pero no está claro que Varane pueda convertirse en el defensa de (antigua) reputación. Al fin y al cabo, el Real Madrid permitió su venta. La razón de ello puede que ya se haya visto.