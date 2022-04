Manchester United presenta a Ten Hag como nuevo técnico hasta 2025

Redacción Meridiano

El Manchester United dio a conocer la contratación del neerlandés Erik ten Hag, actualmente en el Ajax de Ámsterdam, como nuevo técnico a partir del final de esta temporada y hasta junio de 2025, con la opción de extenderlo otro año más.



El director de fútbol de los "Red Devils", John Murtough, se felicitó en un comunicado por la incorporación de "uno de los entrenadores más ilusionantes y exitosos de Europa, renombrado por el fútbol atractivo y de ataque de sus equipos y su compromiso con los jóvenes".



Ten Hag tomará los mandos de uno de los grandes equipos de Inglaterra, inmerso en una profunda crisis desde hace años que no ha podido ser corregida por el entrenador interino actual, Ralf Rangnick, que asumió el cargo tras la destitución esta temporada de Ole Gunnar Solskjaer.



Tras ser vapuleados por el Liverpool el pasado martes (4-0), el United marcha actualmente en sexta posición de la Premier League a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones, aunque con un partido más que el cuarto, el Tottenham.

🇳🇱👔



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik