Zidane: ¿Que complica su fichaje por el Manchester United?

Redacción Meridiano

Zinedine Zidane ha estado vinculado constantemente con el puesto de entrenador del Manchester United desde que dejó el Real Madrid en verano, y actualmente es el favorito para reemplazar a Ole Gunnar SolsKjaer.

Los informes del domingo por la mañana indican que el francés se ha convertido en el objetivo numero uno para ocupar el banquillo del Old Traford.

Sin embargo, también han surgido muchas historias en los últimos meses que alejan a Zidane del papel, alegando que Zizou no quiere el puesto.

1. Zidane quiere aguantar el puesto de Francia

Zidane es una leyenda de Francia como jugador, anotó dos veces en la final de la Copa del Mundo de 1998 para lograr la primera victoria del país en la competencia en casa, además de guiarlos a la final de 2006 como capitán.

Y aunque Francia volvió a salir campeona mundial de la mano de su actual tecnico, las dudas se ciernen sobre la habilidad actual jefe Didier Deschamps en el banquillo.

Zidane casi se muda a la Premier League a mediados de la década de los 90, cuando el entonces campeón Blackburn estaba interesado en el joven centrocampista del Burdeos, pero la transferencia fracasó en una etapa tardía.

Después de eso, el francés jugó para la Juventus y el Real Madrid, y nunca estuvo particularmente cerca de un cambio a Inglaterra.

Y los comentarios de su agente Alain Migliaccio en 2018 han hecho creer que nunca terminará en la Premier League.

"No creo que se las arregle en Inglaterra", dijo a Le Journal Du Dimanche en octubre de ese año. "No encaja con su estilo. Hablé con él. Realmente no le atrae".

3. La esposa de Zidane no quiere mudarse a Manchester

El famoso clima lluvioso de Manchester no atrae a todos, especialmente si estás acostumbrado a la soleada España.

Según The Times, la esposa de Zidane, Veronique, se muestra escéptica ante una mudanza al norte de Inglaterra.

Y aunque esto puede no parecer un gran obstáculo, después de todo, hay viajes diarios disponibles que pueden resultar atractivos, si ya es escéptico sobre el papel, impulsar un cambio en su familia podría no ser algo que le interese.