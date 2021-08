Lukaku: "Me siento más completo"

Premier League

Lunes 16| 11:47 am





El belga Romelu Lukaku, nuevo delantero del Chelsea, aseguró que se siente un jugador "más completo" que cuando dejó la Premier camino del Inter Milán.



Lukaku, uno de los traspasos más importantes de este verano, retorna al club de Stamford Bridge, al que llegó muy joven procedente del Anderlecht en 2011 y que también militó, a parte del Chelsea, en conjuntos como West Bromwich, Everton y Manchester United.



"Me siento más completo (que hace diez años). He intentado dominar todas las facetas que necesita un delantero y sólo quiero seguir mejorando en los pequeños detalles todo el tiempo y seguir mejorando también en mis puntos fuertes. Sólo quiero intentar ayudar al equipo a ganar y estar disponible para el entrenador y para mis compañeros. Quiero asegurarme de que se sientan cómodos y de que puedan apoyarse en mí en cualquier situación en la que nos encontremos", explicó en declaraciones a los medios del club 'blue'.



Lukaku indicó que es "un líder", pero que también es más una persona de unir, "que se asegura de que todo el mundo se sienta cómodo y confiado". "Esa es mi forma de liderar. Cuando estaba en el Inter y cuando he sido capitán de la selección, me aseguro de que todos tengan confianza y sepan lo que tienen que hacer", explicó.



"Cuando hay un momento difícil en el partido, pueden apoyarse en mí, y yo siempre animo a mis compañeros, sin desanimarlos ni ladrarles. Intento ser positivo y asegurarme de que ganamos el partido, porque eso es siempre lo más importante", apuntó el delantero belga, quien precisó que la conversación que ha tenido con su nuevo entrenador, el alemán Thomas Tuchel, "fue muy clara por su parte, que quiere que sea una presencia y un líder en el equipo. Tengo que utilizar todas mis habilidades para ayudar al equipo lo máximo posible", comentó.



"Mi papel dependerá del plan de juego y de lo que el entrenador quiera que haga. Si quiere que sea el centro de atención o que ataque los espacios de atrás, puedo hacerlo. Los dos años en Italia me ayudaron a dominar todas las facetas del juego para un delantero y ahora estoy preparado", apuntó Lukaku.



El belga afirmó que puede jugar solo en punta o con un compañero, por lo que consideró que no necesitará mucho tiempo para adaptarse a su nuevo equipo. "Sólo hay que conocer los puntos fuertes de mis compañeros en determinadas posiciones y saber lo que hacer sin balón, y luego yo puedo hacer el resto", dijo.



Lukaku opinó que la liga italiana es "mejor desde el punto de vista táctico y técnico, pero aquí, en Inglaterra, todo gira en torno a la intensidad, eso es lo que marca la diferencia", lo que para él "no es un problema" por la experiencia que acumula en la Premier.



"No es que sea un jugador nuevo que llega y no sabe qué esperar. Conozco la liga, he marcado una buena cantidad de goles aquí, pero el pasado es el pasado y ahora tenemos que mirar hacia adelante. Soy una nueva versión de aquel jugador de antes. He evolucionado y el equipo al que me uno es muy fuerte, así que ahora sólo tenemos que demostrarlo sobre el terreno de juego luchando por la Premier League", indicó.



Lukaku no quiso profundizar en ambiciones personales, sino en las del club: "El Chelsea quiere seguir ganando, seguir creciendo como club y dominar de verdad en Inglaterra y Europa. Eso es algo que yo quería y ahora estoy aquí, así que depende de mí ayudar al equipo a alcanzar su potencial".



Tras apuntar que ya le han incluido en el grupo de WhatsApp de los compañeros, se congratuló de la victoria en el estreno liguero ante el Crystal Palace (3-0), confió en poder reestrenarse como jugador del Chelsea en la próxima jornada en el derbi ante el Arsenal.



"Estoy listo, así que sólo se trata de entrar en el equipo e intentar demostrar a los entrenadores que, si se me necesita, puedo jugar. Todos tenemos que competir a lo largo de la semana para ganarnos la titularidad. Para mí va a ser una nueva lucha, pero todos luchamos por una causa: ¡que el Chelsea gane! Me aseguraré de dar el cien por cien en los entrenamientos y de estar preparado para cada partido". EFE