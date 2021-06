David Moyes renueva con el West Ham

Premier League

Sábado 12| 9:55 am





El West Ham United anunció la renovación por tres años de su entrenador David Moyes.



Moyes llegó al West Ham en 2019 y ha conducido al equipo londinense a la sexta posición en al Premier League, que da acceso a la Liga Europa la próxima temporada.



El técnico inglés, de 58 años, es el cuarto en la tabla de entrenadores con más partidos en la historia de la Premier, solo por detrás de Arsene Wenger, Alex Ferguson y Harry Redknapp.



"Este es el sitio en el que quiero estar y eso me hace feliz. Me emociona que me den esta oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hemos logrado ya. Estoy en sintonía con la directiva para seguir desarrollando y mejorando el club", dijo Moyes en un comunicado. EFE