Marcos Alonso aplaza el alirón del Manchester City

Premier League

Sábado 8| 4:39 pm





(EFE).- Un gol en el tiempo añadido del español Marcos Alonso dio este sábado la victoria en el Etihad Stadium al Chelsea (1-2) que aplaza el alirón del Manchester City, que necesitaba el triunfo para amarrar matemáticamente el éxito en la Premier.



No se le escapará el título al conjunto del español Pep Guardiola. Incluso si el Manchester United no gana el domingo al Aston Villa será campeón. Pero en cualquier caso, el conjunto de Thomas Tuchel amargó la fiesta a los 'citizens'.



Fue un adelanto de la próxima final de la Liga de Campeones. La prevista en Estambul el 29 de mayo venidero después de que esta semana dejaran en el camino al París Saint-Germain y al Real Madrid. Este duelo fue para el Chelsea.



Ambos técnicos variaron en sus onces respecto a los que jugaron en Europa. Guardiola, por ejemplo, prescindió de inicio de Phil Foden, Fernandinho, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Bruno Fernandes u Oleksandr Zinchenko. Tuchel no contó con Kai Havertz, ni con Jorginho, entre otros.



Pudo sentenciar en la primera mitad el City, que se adelantó en el marcador en el minuto 44 cuando un pase de Gabriel Jesús desde la derecha fue aprovechado por Raheem Sterling, que fue a disparar a la vez que Sergio Agüero.



Tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja en el tiempo añadido de la primera parte cuando Billy Gilmour trabó a Gabriel Jesús dentro del área. Agüero ejecutó el penalti. Arriesgó, lo tiró a lo 'panenka' y el meta Edouard Mendy lo detuvo con una mano para desesperación de Guardiola.



El panorama cambió en la segunda parte cuando un balón enviado por César Azpilicueta fue recogido por Hakim Ziyech en la frontal y ejecutó un disparo raso que superó a Ederson.



El empate no servía al City para proclamarse campeón y la puntilla llegó en la última acción del choque cuando un pase de Timo Werner al centro del área acabó con un tiro de Marcos Alonso fuera del alcance del meta local. El Chelsea se llevó el triunfo y frustró el alirón de su rival. EFE