Instituciones de fútbol inglés realizan boicot en redes sociales contra la discriminación

Madrid. Las instituciones del fútbol inglés acordaron este sábado llevar a cabo un "boicot" en las redes sociales desde las 15:00 horas del viernes 30 de abril hasta las 23:59 del lunes 3 de mayo, en protesta por los "continuos abusos discriminatorios" que reciben a través de las redes los jugadores, la jugadoras y personas relacionadas con el mundo del fútbol.



El apagón se realizará durante todas las jornadas en las que se disputen partidos de fútbol profesional masculino y femenino de los clubes de la Premier League, la Championship, la SuperLeague y la Championship femeninas: en las fechas fijadas, clubes e instituciones, desconectarán sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.



Al acuerdo han llegado la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la Federación Femenina de Fútbol de la SuperLeague y de la Women's Championship, la Asociación de Fútbolistas Profesionales (PFA), la Asociación de Gerentes de la Liga (LMA), la Asociación de Árbitros Profesionals de Inglaterra (PGMOL), la Asociación de Seguidores del Fútbol (FSA) y la asociación "Kick it Out" contra el racismo en el fútbol británico.



"El boicot muestra que el fútbol inglés se une para enfatizar que las empresas de medios sociales deben hacer más para erradicar el odio en línea, al tiempo que destaca la importancia en la lucha continúa contra la discriminación", indicó la Premier League a través de un comunicado conjunto que representa a todas las asociaciones.



El citado comunicado recuerda que en febrero de 2021, a través de una carta, el fútbol inglés esbozó sus peticiones a las empresas de medios sociales para que intentarán crear métodos para filtrar, bloquear y retirar rápidamente las publicaciones ofensivas. También invitaron a las organizaciones a mejorar el proceso de verificación para evitar nuevos registros.



Además, recordó que solicitaron a las empresas que ayudasen a las fuerzas del orden para identificar y perseguir a los autores de los contenidos ilegales.



"Aunque se han hecho algunos progresos, reiteramos estas peticiones en un esfuerzo por detener el incesante flujo de mensajes discriminatorios y garantizar que haya consecuencias reales para los proveedores de abusos en línea en todas las plataformas", afirma el comunicado.



"La acción de boicot del fútbol por sí sola no erradicará, por supuesto, el azote del abuso discriminatorio en línea, pero demostrará que el juego está dispuesto a tomar medidas voluntarias y proactivas en esta lucha continua", agrega.



Asimismo, las organizaciones del fútbol británico instaron a que el Gobierno del Reino Unido asegure que en su proyecto de ley de seguridad en línea se introduzca una legislación sólida para que las empresas de medios sociales sean más responsables sobre lo que ocurre en sus plataformas.



Edleen John, director de relaciones internacionales y asuntos corporativos de la FA, afirmó que es "inaceptable" que las personas del fútbol inglés y de la sociedad en general sean objetos de abusos discriminatorios en línea a diario "sin que haya consecuencias en el mundo real para sus autores".



"Esto tiene que cambiar rápidamente, y seguimos instando a las empresas de redes sociales a que actúen ya para solucionar este problema. No dejaremos de hablar de este tema y seguiremos trabajando con el Gobierno para garantizar que el proyecto de ley de seguridad en línea otorgue suficientes poderes de regulación y supervisión a Ofcom. Las empresas de medios sociales tienen que rendir cuentas si siguen sin cumplir con sus responsabilidades morales y sociales para abordar este problema endémico", agregó John.



Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, calificó como "inaceptable" cualquier tipo de comportamiento racista y dijo que no se puede permitir que continúen "los atroces abusos" que reciben los jugadores y las jugadoras en las plataformas sociales.



También se pronunció Trevor Birch, director ejecutivo de la EFL, que manifestó el claro compromiso de los clubes por tener una "postura unida" contra los "aborrecible" abusos racistas, discriminatorios y amenazantes en las plataformas de las redes sociales.



Los insultos en las redes sociales a deportistas no es exclusivo del fútbol inglés. En España, recientemente, la jugadora del Real Madrid Misa Rodríguez recibió todo tipo de descalificativos machistas después de poner en su cuenta personal de Twitter su foto junta a otra del madridista Marco Asensio en la que se ve a ambos celebrar un gol con el mensaje "misma pasión".



Comentarios como "esa quiere parar dos pelotas a la vez" o "tanta pasión como ganas de empotrárselo", llevaron a Rodríguez a quitar la publicación. Después, todo el mundo del fútbol se volcó con la portera del Real Madrid, a quien apoyó con diferentes mensajes a través de sus redes sociales para mostrar su solidaridad con un tipo de actuaciones que el fútbol inglés quiere cortar de raíz. / EFE