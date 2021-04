El Leipzig se atasca

Premier League

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- El Leipzig no pudo con el Hoffenheim y empató 0-0 para perder dos puntos importantes en su pelea por el título con el Bayern Múnich, que podría terminar la jornada asentado en el liderato con siete puntos de ventaja si este sábado supera al Wolfsburgo a domicilio.







Antes del inicio de la jornada, todo parecía más favorable para el Leipzig, que a priori tenía un enfrentamiento más sencillo que su máximo rival. Recibía a un equipo más cerca del descenso que de los puestos europeos mientras al Bayern le tocaba lidiar con el tercero de la clasificación.







Sin duda, el fin de semana era propicio para recortar puntos al primer clasificado de la Bundesliga, pero el Leipzig naufragó en su intento y ahora podría perder media Bundesliga si el Bayern no falla contra el Wolfsburgo.







Con Angeliño Tasende de vuelta en el once por primera vez tras su lesión, y con Dani Olmo en la alineación de falso nueve junto a Emil Forsberg y Marcel Sabitzer y sin Alexander Sorloth, el conjunto de Julian Nagelsmann casi nunca pudo romper la ordenada defensa del Hoffenheim.







Angeliño, que cumplía su partido número 50 en el Leipzig, fue sustituido en el descanso tras un acto inicial marcado por su excesiva precipitación en algunas acciones. Kevin Kampl, protagonista la semana pasada en el gran gol de Dani Olmo, salió al terreno de juego para buscar la tranquilidad que le faltó al español en su vuelta.







El Leipzig cambió de ritmo y en la segunda parte tuvo tres oportunidades para marcar. Christopher Nkunku, Tyler Adams y Sabitzer pudieron decantar el partido del lado de su equipo, pero no estuvieron acertados.







Sólo marcó Yussuf Poulsen, en el minuto 96, pero su tanto fue anulado por el VAR tras comprobar que tocó el balón con la mano. Al final, el marcador no se movió y el equipo de Nagelsmann dio varios pasos atrás en su lucha por el título. EFE





