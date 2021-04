El Southampton frena su caída

Premier League

El Southampton, con un gol de Nathan Redmond en la segunda parte, completó la remontada ante el Burnley (3-2) para evitar su tercera derrota seguida y la caída en la clasificación de la Premier, que alcanza la trigésima jornada.



El cuadro del austríaco Ralph Hasenhutti acumulaba dos reveses seguidos y se aproximaba peligrosamente a la zona de descenso.



No arrancó bien el choque en St. Mary's para los locales, que a la media hora tenían una amplia desventaja en el marcador.



Un penalti anotado por el neozelandés Chris Wood en el minuto 12 y un gol del checo Matej Vydra a pase de Wood en el 28 pusieron al Burnley por delante.



Está necesitado de puntos el equipo de Sam Dyche, que aún no ha resuelto la permanencia, pero no fue capaz de aprovechar su ventaja y frenar la reacción del conjunto local, que al descanso ya había enderezado el encuentro.



Reaccionó liderado por Danny Ings, que dio un pase a Stuart Armstrong para que éste marcase y firmó el empate al borde del descanso tras un centro de Redmond.



A la hora de juego, Redmond batió a Nick Pope por tercera vez al culminar un centro de Theo Walcott.



El Southampton se aleja ahora de la zona baja. Diez puntos le distancian del Fulham, antepenúltimo. Más cerca del peligro está el Burnley, a siete.

