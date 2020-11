Leicester cae en casa ante el Fulham y se aleja del liderato

FREDDY PERDOMO |

El Leicester cayó en casa ante el Fulham (1-2) sumando su segunda derrota consecutiva en Premier, la tercera en el King Power Stadium. El conjunto de Brendan Rodgers perdió ante el equipo londinense y se aleja del liderato de Tottenham y Liverpool. Los 'foxes' están ahora cuartos, a tres puntos de los 'spurs' y los 'reds' y a uno del Chelsea, tercero.

El Fulham logra su segunda victoria de la temporada y sale de los puestos de descenso. Lookman y Cavaleiro, de penalti, pusieron 0-2 al equipo de Scott Parker antes del descanso. El Leicester sumó ocasión tras ocasión y únicamente pudo recortar distancias por medio de Barnes en el 86'. Buscó con insistencia un empate que nunca terminó de llegar.

