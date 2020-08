Rooney: El fichaje de Thiago Alcántara sería mejor que el de Messi

Premier League

FREDDY PERDOMO

El ídolo del Manchester United, Everton y la selección de Inglaterra consideró que el Liverpool se convertiría en el favorito a ganar la Premier si contratan a Thiago Alcántara, mediocampista del Bayern Múnich, e incluso lo consideró mejor que la posible contratación de Messi por el Manchester City.

“Creo que la Premier League estará entre City y Liverpool. Y si el Liverpool consigue a Thiago procedente del Bayern de Munich, creo que lo tienen hecho. Es un fichaje mejor que el de Messi por el City”, expresó.

Sin embargo y tras estas declaraciones, el jugador inglés señaló que futbolista argentino sigue siendo de los mejores del mundo, además de considerar que de llegar al City lograría alzar su séptimo balón de oro, esta vez bajo las órdenes de Guardiola.

“Sé que está envejeciendo, pero es un jugador que nadie ha visto antes. Lo tiene todo. Puede crear goles, marcarlos, generar juego y es el mejor de todos los tiempos. Es uno de los únicos jugadores que me he sentado a ver y me he quedado asombrado. No me malinterpretes, jugué con Cristiano Ronaldo y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver. Pero para mí, Messi, simplemente está a otro nivel”, indicó el máximo goleador del United y de la selección inglesa.