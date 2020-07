Chelsea y United a Champions; Leicester y Tottenham a Europa League

Premier League

La última jornada de la Premier League confirmó la clasificación a la Liga de Campeones de Chelsea y Manchester United; del Tottenham Hotspur y Leicester a la Europa League y los descensos del Bournemouth y el Watford.



El Chelsea fue el que menos sufrió para meterse en la máxima competición continental al batir por 2-0 en Stamford Bridge al Wolverhampton Wanderers. Dos goles en el descuento de la primera parte, de Mason Mount y Olivier Giroud, sirvieron para que los 'Blues' repitan presencia en Champions y dejen fuera de la Europa League al Wolves.



Los Lobos del mexicano Raúl Jiménez se quedan séptimos en la tabla y tendrán que esperar que el Chelsea gane la Liga Europa para estar en competición europea la temporada que viene. Su otra opción es ganar precisamente la Europa League en agosto para ir directamente a la Champions.



El Manchester United, por su parte, confirmó la caída del Leicester City, que volvió del parón luchando por la segunda plaza y al final se ha tenido que conformar con la Europa League. Los de Ole Gunnar Solskjaer inciden en su mejoría y derrotaron a los 'Foxes' en el King Power Stadium con goles de Bruno Fernandes de penalti y de Jesse Lingard.



El United acaba cuarto en la Premier y vuelve a la Champions tras una temporada ausente.



El Leicester estará en la Europa League junto al Tottenham Hotspur que, pese a no pasar de un triste empate a uno ante el Crystal Palace, estará en la Uefa gracias a la derrota del Wolves.



Los de José Mourinho arreglan de este modo el mal comienzo de temporada y se aseguran estar en Europa, aunque sea por medio de la Europa League.



En la parte baja de la tabla, la jornada unificada de la Premier mandó al pozo al Bournemouth y al Watford.



Los 'Cherries' cumplieron con su parte de ganar al Everton (1-3), pero no recibieron el favor del West Ham United, que no pasó del empate ante el Aston Villa (1-1).



Tras cinco temporadas en la máxima categoría del fútbol inglés, el Bournemouth vuelve al Championship, donde le acompañará el Watford.



Los 'Hornets' comenzaron perdiendo por 3-0 en el Emirates Stadium contra el Arsenal y aunque reaccionaron y estuvieron a punto de empatar a tres, no consiguieron un triunfo que les habría mantenido en la Premier.



El beneficiado de esta lucha fue el Aston Villa, que tras ascender esta temporada, estará por lo menos otra campaña en Premier. / EFE.