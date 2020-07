El Chelsea quiere a Jan Oblak

Premier League

El Chelsea se plantea reemplazar al joven portero español Kepa Arrizabalaga, y se interesa en el jugador estrella del Atlético de Madrid, Jan Oblak. Según informa el diario Mirror, al entrenador de los Blues, Frank Lampard, no le convence el desempeño de Kepa y ha insistido en buscar a otro portero con más experiencia y seguridad.

El guardameta esloveno renovó con el club colchonero hasta junio de 2023 con una cláusula de recisión de 120 millones de euros. El Chelsea, que acaba de gastarse 100 millones de euros en las contrataciones de Timo Werner y Hakim Ziyech, no está dispuesto a pagar la cláusula de recisión de Oblak, por lo que incluirá en la operación al portero español Kepa Arrizabalaga.

El conjunto inglés estaría dispuesto a pagar una cantidad cercana a los 100 millones de euros, lo que convertiría al eslovaco en el portero más caro de la historia, superando precisamente al actual portero del Chelsea, Kepa.

Sin embargo, no es un secreto que el equipo dirigido por Diego Simeone no está dispuesto a vender a su máxima figura de ninguna manera, ya que es pieza fundamental del equipo y no cualquiera puede sustituir al que para muchos es el mejor portero de la actualidad.