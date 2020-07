El indulto al City pone en duda el futuro de Raúl Jiménez

Premier League

El indulto al Manchester City tendrá consecuencias en terceros debido al puesto de Liga de Campeones que no deja libre y que puede afectar al futuro de algunos clubes.



Uno de ellos es el Wolverhampton Wanderers, que confiaba en una ratificación de la sanción de dos años sin competir en Europa para los 'Sky Blues' que les permitiese entrar en Champions.



Con el City en Champions el año que viene tras la revocación de la sanción por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el quinto puesto de la Premier no dará acceso a la máxima competición continental.



Si el Wolves no consigue meterse en Champions alcanzando el cuarto puesto, que tiene ahora mismo a cuatro puntos de distancia con nueve en juego, algunas estrellas podrían decidir irse del Molineux Stadium, entre ellos el mexicano Raúl Jiménez, en busca de jugar la mejor competición por clubes del mundo.



El futbolista de 29 años está completando la mejor temporada de su vida y acumula 16 tantos en Premier League, el mayor registro de un futbolista mexicano en la historia de la competición inglesa, superando a su compatriota Javier 'Chicharito' Hernández.



Jiménez, que aún tiene contrato con el Wolves hasta 2023, recibirá ofertas este verano y el estar o no en Champions puede ser un factor determinante para cambiar de aires o continuar con los Lobos.



La Liga de Campeones es una competición que Jiménez ya conoce, puesto que la ha disputado en cuatro temporadas, siempre con la camiseta del Benfica.



En total, 22 partidos en la máxima competición continental en los que anotó cuatro tantos y repartió tres asistencias.



Para conocer el futuro de Raúl Jiménez primero la Premier League tendrá que desvelar las fechas del mercado de fichajes de este verano. Se espera que lo haga el próximo 24 de julio en una reunión en la que además se decidirán las fechas de inicio del próximo campeonato. / EFE.