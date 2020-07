Vardy se acerca a la Bota de Oro, pero se aleja de la Champions

Premier League

Domingo 12| 4:29 pm





El Leicester City ha comprometido su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones al caer ante el Bournemouth (4-1), en un partido que llegó a ir ganando.

Los 'Foxes' se adelantaron por medio de Jamie Vardy, que lleva ya 23 tantos en liga, pero el Bournemouth, que está luchando por no descender, dio la vuelta al resultado en la segunda parte, y acabó jugando contra un Leicester con diez jugadores.



Junior Stanislas, de penalti, y Dominic Solanke, apenas dos minutos después, propiciaron la remontada de un Bournemouth, que se encontró además con el regalo de la expulsión de Caglar Soyuncu.



Ya en los últimos minutos Jonny Evans se marcó en propia puerta y Solanke hizo su doblete dejando el partido listo para sentencia, confirmando el mal momento que atraviesa el cuadro de Brendan Rodgers.



El Leicester ha pasado de luchar por el segundo puesto con el Manchester City a no tener nada clara su participación en la próxima Champions. Son cuartos en estos momentos, con 59 puntos, uno menos que el Manchester United, que se medirá el lunes al Southampton.



El Bournemouth no se da por vencido en la lucha por permanecer en la Premier League, y es décimo octavo con 31 puntos, a tres de distancia del Watford. EFE