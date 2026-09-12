Dejó en el olvido a Messi: la nueva joya argentina que asombra a toda Italia

Franco Mastantuono vivió una noche consagratoria en la Serie A al comandar la victoria de la Fiorentina por 4-2 sobre el Venezia. El talentoso mediocampista no solo demostró su enorme capacidad goleadora, sino que destrozó un récord histórico que le pertenecía a Lionel Messi desde hace casi dos décadas.

El joven argentino aterrizó en el fútbol italiano buscando el protagonismo y los minutos que se le negaban en el Real Madrid. Esa determinación rindió frutos rápidamente, poniendo fin a una sequía oficial frente al arco que ya superaba los ocho meses.

Durante este vital compromiso liguero, Mastantuono exhibió todo su repertorio ofensivo para facturar un triplete que sentenció el triunfo. Esta estelar actuación le valió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del partido y el tradicional honor de llevarse el balón a casa.

Destronando a una leyenda

Más allá de los tres puntos, el excanterano de River Plate escribió su nombre de forma imborrable en los libros dorados del fútbol mundial. Con apenas 19 años y 28 días de edad, se convirtió en el argentino más joven en anotar un hat-trick en una de las cinco grandes ligas de Europa.

Esta asombrosa marca desplaza a la leyenda absoluta, Lionel Messi, al segundo lugar de este prestigioso renglón estadístico. El astro rosarino había establecido el récord hace 19 años, cuando con 19 años y 259 días le marcó tres goles al Real Madrid en España.

El nuevo top de precocidad albiceleste

El hito alcanzado por el actual atacante del conjunto viola reconfigura la lista de los artilleros sudamericanos más precoces en la élite del Viejo Continente. Así quedó el selecto grupo de los jugadores más jóvenes en lograr esta hazaña: