Franco Mastantuono reaparece con un hat-trick en Italia

El joven atacante argentino Franco Mastantuono dejó atrás su complicado inicio en el fútbol europeo y firmó una actuación consagratoria al despacharse con un hat-trick para comandar la sufrida remontada de la Fiorentina por 2-4 en su visita al Venezia.

Tras un periodo inicial de adaptación condicionado por las dudas y la falta de continuidad, el desparpajo del futbolista de 19 años (actualmente cedido en el conjunto toscano por el Real Madrid) encontró por fin el premio del gol en la Serie A.

El recital del argentino comenzó a gestarse con una voracidad inusitada. En un abrir y cerrar de ojos, anotó sus primeros tantos con la camiseta "viola" en un lapso de apenas un minuto, desarticulando por completo el planteamiento defensivo del rival y encendiendo la chispa de una reacción furiosa que terminaría sellando la victoria.

Liberación total para el argentino

La temporada pasada, marcada por la escasez de protagonismo en la "Casa Blanca" y el peso de las críticas mediáticas, supuso una prueba de fuego para el temperamento de una de las grandes promesas del continente sudamericano.

Lejos de venirse abajo, el cambio de aires a Italia parece haberle brindado el ecosistema ideal para reencontrarse con su mejor versión. Con este triplete, Franco Mastantuono le da un respiro monumental a su equipo en la tabla y escribe un punto de inflexión en su carrera.

Con apenas 19 años, el talentoso mediapunta espera que esta noche mágica en Venecia sea el cimiento sobre el cual construir su consolidación definitiva en la élite del Calcio.