El Cagliari tumba a un Roma que ya piensa en el United

Liga Italiana

Domingo 25| 2:24 pm





El Cagliari se impuso por 3-2 este domingo al Roma, ya más concentrado en las semifinales de la Liga Europa que en la Serie A, y encadenó su tercera victoria consecutiva, lo que le permitió salir, aunque solo por diferencia de goles, de la zona de descenso.



La Roma, cuyas últimas opciones de alcanzar la próxima Liga de Campeones dependen de un eventual triunfo en la Liga Europa, dio descanso a elementos clave como el bosnio Edin Dzeko, el armenio Henrikh Mkhitaryan o Leonardo Spinazzola y se estrelló ante las enormes motivaciones del Cagliari.

El conjunto sardo se adelantó nada más empezar el partido gracias al griego Charalampos Lykogiannis, tras una gran jugada del uruguayo Nahitan Nández, y, tras la momentánea igualada del español Carles Pérez, se escapó hasta el 3-1 de la mano del rumano Razvan Marin y del brasileño Joao Pedro, entre el 57 y el 64.



El cuadro romano recortó distancias a falta de veinte minutos para el final gracias a un cabezazo del argentino Federico Fazio, tras un centro de Carles Pérez, pero no pudo salir con puntos de la Cerdeña Arena.



El Cagliari de Leonardo Semplici pudo celebrar su tercera victoria consecutiva y se colocó momentáneamente décimo séptimo, igualado con el Benevento, pero con mejor diferencia de goles.



La Serie A ya perdió trascendencia para un Roma que es séptimo, a diez puntos del Atalanta, cuarto, y con un partido más.



Los de Fonseca ya no tienen margen de error en la Liga Europa, donde visitarán este jueves al Manchester United en Old Trafford.



En los otros encuentros disputados este domingo, el Inter dio otro paso hacia el título liguero gracias a su 1-0 al Verona mientras que el Juventus no pasó del 1-1 contra el Fiorentina.

EFE