Gattuso: "Es difícil que el Juventus falle dos partidos seguidos"

Liga Italiana

Martes 19| 2:51 pm





Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, advirtió de que su equipo no debe pensar que el Juventus, con el que se medirá este miércoles en la final de la Supercopa italiana, esté en crisis, pues "es difícil" que los juventinos "fallen dos partidos seguidos".



"Cuando juegas contra el Juventus te mides con un equipo que tiene gran mentalidad. Son jugadores preparados a gran nivel, no notan presiones particulares y saben gestionar todo tipo de situaciones", dijo Gattuso en la rueda de prensa de la víspera del duelo del Mapei Stadium de Reggio Emilia (norte).



"No hay que imaginar a un Juventus en apuros. Es difícil que el Juventus falle dos partidos consecutivos y si pensamos que están en crisis vamos a fallar actitud. Será aún más difícil medirnos con ellos en este momento", agregó.



El Nápoles disputa la Supercopa en calidad de campeón de la Copa Italia, título conquistado doblegando precisamente al Juventus en al final del pasado junio.



"Las cosas han cambiado con respecto a hace seis meses. Tenemos mejor convicción, pero algo ha cambiado también en ellos. Mañana (por el miércoles) es otra final. Hay poco que añadir. Quién gane tendrá un empuje para el futuro de la temporada", aseguró.



Gattuso se medirá con Andrea Pirlo, con el que compartió el vestuario en su carrera de jugador con el Milan y con la selección italiana y que es ahora entrenador del Juventus.



"Andrea es un amigo y un gran compañero. Con él a mi lado gané todo lo que se podía ganar tanto con la selección italiana como con el Milan. Tenemos una óptima relación de amistad, pero obviamente espero darle un disgusto este miércoles", dijo.



"Ringhio", como es apodado en Italia Gattuso, compareció en rueda de prensa acompañado por el capitán Lorenzo Insigne, quien está a tan solo un gol de alcanzar los cien tantos con la camiseta del Nápoles.



"Alcanzar los cien goles me daría orgullo, pero de momento mi mayor deseo es seguir así y hacer caso a las decisiones del míster. Queremos dar el máximo", afirmó el capitán napolitano. EFE