Veloso frustra al Inter y los manda al cuarto puesto

Un gol a un minuto del final del portugués Miguel Veloso echó por tierra la remontada del Inter, que se marchó con un insuficiente empate de Verona (2-2), en el encuentro que completó la trigésima primera jornada de la Serie A.



El equipo de Antonio Conte alcanzó el tramo final del choque con ventaja después de que dos tantos surgidos de las botas de Antonio Candreva propiciaron la remontada. Pero la diana inesperada del luso afeó la situación del conjunto de Milán, caído a la cuarta plaza y apartado de la lucha por el liderato del Juventus.



El cuadro de Antonio Conte, que situó al español Borja Valero, al uruguayo Diego Godín y al chileno Alexis Sánchez en su once inicial, del que quedó al margen, en la suplencia, el argentino Lautaro Martínez, está ahora a un punto del Atalanta, tercero, a tres del Lazio, segundo, y a diez del líder y campeón, que perdió con el Milan el miércoles. Su cuarto lugar, sin embargo, no corre peligro.



Siete partidos quedan para acabar la competición y el Inter afronta un tramo final casi intrascendente. Salió sin la recompensa esperada del estadio Marc Antonio Bentegodi ante un rival con los deberes hechos en el curso. En tierra de nadie, en el ecuador, el Verona está distanciado de la zona de descenso pero también lejos de los puestos europeos.



Aún así, el cuadro del croata Ivan Juric tomó ventaja a los dos minutos cuando el serbio Darko Lazovic, en una acción individual por la banda izquierda, tras recibir un balón de Federico Dimarco, batió al esloveno Samir Handanovic.



El dominio del equipo de Antonio Conte no tuvo premio hasta la segunda parte. Empató pronto, a los cuatro minutos de la reanudación. Después de un tiro al palo del belga Romelu Lukaku que aprovechó Candreva para superar a Marco Silvestri.



En el 55 se puso el Inter por delante. Después de que Candreva, que recibió un pase de Roberto Gagliardini, golpeara la pelota y rebotara en Dimarco para confundir a Silvestri y alcanzar la red.



Sin embargo, el Inter, ya con Lautaro sobre el césped como sustituto de Lukako en el 76, no fue capaz de mantener el orden y defender su ventaja. Una buena acción individual del kosovar Amir Rrahmani terminó con un pase al portugués Miguel Veloso que desde el punto de penalti lanzó un tiro que superó a Handanovic y llevó la frustración a los visitantes. EFE