Messi se lesiona y se puede perder el partido en el que el PSG se corone campeón

Daniel Abreu | @dandjabreu

Lionel Messi no vive el mejor momento de su carrera, en una temporada llena de altibajos, con eliminaciones, falta de gol, diferencias con la afición y lesiones, que nuevamente le obligan a perderse otro partido, uno de los más importantes del año, al ser el que les otorgue los tres puntos necesarios para que más nadie pueda alcanzar al PSG en su aspiración por el título de la Ligue 1.

El astro argentino ha sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y no podrá disputar el encuentro del miércoles contra el Angers. Se someterá a otra prueba en 48 horas y dependiendo del resultado puede estar disponible para el juego del sabado contra el Lens.

Lionel Messi will miss PSG's potential Ligue 1 title-winning game against Angers due to an achilles injury 🤕 pic.twitter.com/8ER1KPh19u