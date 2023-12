UCL: Este será el nuevo formato de la Champions League para la temporada 2024-25

La edición 2023-24 de la UEFA Champions League está a punto de desaparecer, es la última vez que veremos este formato de 32 equipos con fase de grupos y rondas eliminatorias dejará de existir y pasará a una nueva idea de la UEFA que nace a raíz de la fallida Superliga que propuso el Real Madrid junto con los mejores equipos del Mundo.

El nuevo formato de la Champions League para la temporada 2024-25 y las siguientes constará de:

- 36 equipos

- 31 equipos clasificados directamente, 5 con rondas previas

- Liguilla de 8 jornadas (4 bombos de 9 equipos ordenados por el coeficiente del ranking UEFA)

- Se eliminan los grupos, los 36 equipos ordenados por puntos.

- Los 8 primeros de la clasificación van directo a 8vos de final

- 9° al 24° pasan al playoff (16vos de Final)

- 26° al 36° eliminados, sin opción de ir a UEFA Europa League

- Pueden enfrentarse equipos del mismo país en todas las rondas eliminatorias

- La primera gran Final se jugará en el Allianz Arena en Múnich

Es importante conocer que este formato nace luego de la idea de la Superliga, una propuesta liderada por el Real Madrid junto con el Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milan, AC Milan, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Sin embargo, el día después de la presentación los equipos ingleses y otros más se bajaron de la idea.

Luego de toda la situación la UEFA Decidió cambiar el formato para hacerla más competitiva y vistosa para la afición y los equipos. Aunque no es lo que esperaban las instituciones que creían necesitar más partidos grandes (Real Madrid vs Manchester City) y menos juegos sin nivel (Real Madrid vs Sheriff Tiraspol) el formato fue cambiado y se espera que tenga el éxito que la Superliga aseguraba.