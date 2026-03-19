Real Madrid confirma a un nuevo paciente en su hospital

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Real Madrid le pasó por encima al Manchester City con un global de 5-1 para clasificar a los cuartos de final en la presente temporada de la UEFA Chmapions League. Un 3-0 en el Santiago Bernabéu fue determinante para que los merengues dieran el salto a la próximo instancia de la mencionada competición.

Sin embargo, no todo es alegría para el cuadro blanco, ya que Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, un diagnóstico que ya se venía sospechando en las últimas horas y que finalmente ha sido confirmado.

Tras el partido, las primeras exploraciones apuntaban a algo más serio que una simple sobrecarga, ya que el portero continuaba con un dolor notable en la zona afectada. Todo quedó pendiente de una resonancia programada para la mañana del jueves, cuyos resultados han confirmado los peores presagios: hay lesión y el tiempo estimado de baja será de aproximadamente un mes y medio.

Courtois nueva baja para el Real Madrid

Queda la duda de si los 45 minutos disputados en el Etihad pudieron agravar la situación, aunque las molestias ya venían de antes. Courtois sintió un pinchazo durante el calentamiento y lo comunicó a los médicos en el vestuario, donde se le realizaron pruebas rápidas. En ese momento se decidió que podía jugar, aunque con incomodidad. De hecho, en la primera parte realizó cuatro intervenciones de gran mérito. Sin embargo, en el descanso, tras una nueva evaluación, se optó por no arriesgar y fue sustituido por Lunin en un contexto que lo permitía, con el marcador 1-1 y superioridad numérica.