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Europa se paraliza con la primera de las semifiales de la Champions League, única llave de campeones, donde medirán fuerzas el París Saint-Germain (PSG) y el Bayern Múnich este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes, Francia. El técnico parisino, Luis Enrique calentó en el encuentro en la rueda de presan previa, al asegurar que su plantel no se siente inferior a nadie en el continente.

Luis Enrique no cambiará la filosofía del PSG

El entrenador asturiano prevé una eliminatoria de alto voltaje donde la vocación ofensiva será la protagonista. "En regularidad el Bayern está un escalón por arriba, pero como equipo somos superiores. Lo dije en la repesca y lo repito ahora: ningún equipo es mejor que nosotros", reseñó la agencia EFE sobre lo que dijo Luis Enrique.

Pese a ese dardo, el español también elogió el trabjo que ha hecho Vincent Kompany, quien llega con su equipo en racahda y con el título de la Bundesliga ya asegurodo.

Para el técnico del PSG, la clave del encuentro no estará solo en la contención, sino en la valentía de sus carrileros. Aseguró que Achraf Hakimi y Nuno Mendes tendrán la instrucción de "atacar más que defender", buscando neutralizar el peligro de los extremos alemanes mediante la presión y la posesión en campo contrario.

Gestión de la experiencia acumulada

Con la ventaja de haber alcanzado las últimas tres semifinales de forma consecutiva, Luis Enrique instó a sus jugadores a disfrutar del momento sin dejarse llevar por la presión. Informó que cuenta con la plantilla en plenitud física y mental, destacando que en instancias tan avanzadas, la motivación surge de forma natural.

"A estas alturas, el trabajo del entrenador es casi atenuar la euforia; todos saben lo que tienen que hacer", concluyó, augurando que el pase a la final se decidirá por "pequeños detalles" en una serie sin favoritos claros.

Estos dos equipos se han enfrentado en 15 ocasiones en toda la historia de la Liga de Campeones, de los cuales nunca han empatado. Mientras que el conjunto del Bayern Múnich domina la eliminatoria con nueve triunfos sobre seis del PSG.