El Milan regresa a los octavos de final de la Champions tras ocho años de sequía

El AC Milan volvió a los octavos de final de la Champions League luego de ocho largos años de sequía en esta competición. El conjunto rosonero regresa nuevamente a esta instancia luego de imponerse con resultado de 4-0 ante el RB Salzburg.

En un partido correspondiente a la jornada 6 de la Champions, el Milan cumplió su labor en casa, y venció sin muchas complicaciones a sus rivales. El equipo buscaba un resultado positivo para amarrar su pase a la siguiente instancia del torneo acumulando 10 puntos y siendo el subcampeón del grupo E.

Los dirigidos por Stefano Pioli lograron mostrar un grandioso juego que les permitió clasificar a octavos, iniciando temprano el partido con ventaja luego que en el minuto 14 Olivier Giroud anotara el primer tanto del partido, luego en el 46 Rade Krunic conseguiría el segundo tanto del partido para aumentar las ilusiones del equipo.

We are AC Milan and we are here to stay! 🔴⚫💪#ACMSAL #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/oXVXkFXcae