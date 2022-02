El Inter ante el fútbol total del Liverpool de Jürgen Klopp (Previa)

Liga de Campeones

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Similaridades, Simone Inzaghi y Jürgen Klopp se han tomado el duelo de este miércoles en el Giuseppe Meazza (4:00 PM, transmisión ESPN) como un gran desafío que pondrá a prueba la capacidad de respuesta para contrarrestarse.

El Inter volverá a sentir el arropo de su público en una eliminatoria de Champions League diez años después. Un lapso en el que ha pasado de todo y que parece una eternidad sin un equipo histórico de la competición en esta instancia, pero llegan con el Scudetto debajo del brazo para recobrar el papel de equipo grande en Europa.

No obstante, a los nerazurri el destino les asignó el peor de los rivales. El juego de Jürgen Klopp entendido solo bajo la presión definida en una sola frase por él mismo: "el mejor mediapunta del mundo es la presión tras pérdida" es un estilo que hiere al juego de Simone Inzaghi, que además tendrá la baja de Nicolò Barella.

Aunque para el Inter lo más atemorizante no será la presión que pueda ejercer Mohamed Salah, Sadio Mané y Diogo Jota, sino las dos balas que vuelan por los laterales: Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson. El año pasado fueron los dos jugadores que más peligro crearon; esta temporada Arnold es el futbolista que más ocasiones crea (105) en la Premier League y está por encima de Bruno Fernandes (105), Bernardo Silva (88), Kevin De Bruyne (73) y Mason Mount (62).

Entonces, el Inter sin el dinamismo que le imprime Barella al equipo deberá optar por Arturo Vidal, un jugador que ante equipos dinámicos como el Bayern o el Liverpool se ve superado. El técnico tampoco podrá contar con Vecino en el mediocampo y si eso no fuera poco tiene la mala fortuna de su mejor delantero, Lautaro Martínez no hace gol desde diciembre y en la Champions no ha podido ni gritar uno.

Todo esto mientras Klopp anuncia en rueda de prensa con toda la serenidad del mundo que Jordan Henderson está perfecto para el duelo y Salah junto a Mané no sufren cansancio por la Copa África. Así el alemán cuenta con todos sus efectivos que en esta Champions le han dado seis victorias de seis partidos y 17 goles.

Así en el Giuseppe Meazza el Inter se enfrenta al paradigma del fútbol total de Jürgen Klopp.