El Manchester City con el 11 definido ante el PSG

Ya hay alineación confirmada por parte del Manchester City el para el compromiso de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG. Los dirigidos por Josep Guardiola serán locales en el Etihad Stadium tras la victoria de los ingleses en Paris (1-2).

Así saldrá el City:

Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne

Here we go! 💙



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/yLNkXasjbf