Guardiola: "Hemos esperado este momento durante muchos años"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó que llevan esperando este momento "muchos años" y que saben lo mucho que hay en juego, aunque aseguró que está más tranquilo que en otras ocasiones.



El entrenador español compareció en rueda de prensa antes de medirse al París Saint Germain en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones con una ventaja de 1-2 de la ida.



"Somos unos privilegiados por vivir esto, por estar aquí. Para muchos de nosotros es la primera vez aquí e intentaremos hacer un buen papel y ganar el encuentro. Sé por lo que estamos jugando. No tengo que recordárselo a nadie, todo el mundo sabe lo importante que es. Hemos estado esperando este momento durante muchos años", dijo Guardiola.



También fue preguntado por el fracaso en semifinales otros años, sobre todo con el Bayern de Múnich, con el que nunca alcanzó la final.



"Cada semifinal fue diferente. En las dos primeras no merecimos pasar, en la tercera estuvimos mucho más cerca. Ahora llegamos en un buen momento. Partimos con una pequeña ventaja. Jugaremos para ganar el partido. Sé que mañana en los malos momentos sabremos cómo reaccionar. Sabemos lo que hay que hacer para llegar a la final".



Sobre el PSG, Guardiola destacó que tienen el mismo peligro que en la ida.



"Tienen el mismo peligro que el Chelsea, el Madrid, el Bayern, el Barcelona... Lo que vamos a intentar es hacerles daño. Tenemos que centrarnos en lo que queremos hacer nosotros. El deseo de llegar a final es normal, porque nunca hemos estado ahí".



"Me preocupan varias cosas, pero al mismo tiempo soy muy optimista. Estoy más tranquilo que otras veces. Los jugadores han entrenado bien, todo el mundo quiere ayudar. La vuelta de una semifinal es el partido más difícil, incluso más que una final", apuntó Guardiola.

