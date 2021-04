Varane: "Hazard está muy motivado"

Liga de Campeones

Lunes 26| 8:08 am





Raphael Varane, central francés del Real Madrid, destacó la motivación de Eden Hazard en el reencuentro con su exequipo, el Chelsea, en las semifinales de la Liga de Campeones y lo que el belga puede aportar una vez recuperado de sus lesiones.



"He hablado con él y está muy motivado. Jugar una semifinal anima a cualquier jugador y si juegas contra tu antiguo club es una motivación más. Conoce muy bien al rival. Sabemos las cualidades de Eden, tiene muchas ganas de demostrarlo en el campo y ayudar al equipo", valoró en rueda de prensa.



Para Varane el Real Madrid debe repetir el partido de ida que firmó ante el Liverpool, "empezar con la idea de ir a por el partido" y "darlo todo en el campo" para lograr "un buen resultado" en el estadio Alfredo di Stéfano antes de encarar la vuelta. Para ello reconoció que deben mejorar en ataque.



"Es una temporada muy difícil a nivel físico, de mucha exigencia. Tenemos fortaleza defensiva porque trabajamos todos y ofensivamente, con jugadores de mucha calidad, siempre podemos generar peligro. Tenemos que buscar soluciones para meter más goles y dañar al rival. Podemos hacer más. En los últimos metros tenemos que ser más verticales y llegar más al área", confesó.



Nada de lo que ha provocado la creación de la Superliga aseguró Varane que afectará al equipo, que permanece aislado de las amenazas de expulsión de la Liga de Campeones y posibles consecuencias.



"Nosotros estamos focalizados en lo que controlamos, tenemos que poner toda nuestra concentración en los esfuerzos que tenemos que hacer y buscar la manera de ganar el partido. Es lo que nos importa, lo demás no lo controlamos y estamos concentrados en nuestro trabajo", apuntó.



En su análisis del rival, el defensa francés ve a un Chelsea "muy completo" que tiene jugadores "de cualidades distintas arriba" para tener la opción de "jugar de varias formas". Avisó de la velocidad y su fuerza en el juego aéreo, por lo que señaló como clave dejar "pocos espacios" al rival.



El dibujo táctico con el que encarar el duelo no tuvo tanta importancia para Varane, que reconoció que se siente muy cómodo jugando como libre en una defensa con tres centrales.



"Me gusta mucho el reto de adaptar mi juego, cada vez ser más completo, jugar por izquierda o derecha, con defensa de tres en el medio me gusta mucho. Es cuestión de adaptación. Necesitamos a todo el equipo que está haciendo un trabajo muy bueno a nivel defensivo. Como defensa agradecemos que los esfuerzos los hacemos todos juntos".



Varane pidió a los estamentos futbolísticos que pongan una solución a un calendario inhumano. "Estamos en un momento en el que el fútbol se enfrenta a muchas preguntas, con cosas por mejorar. Cuando hay un problema, la mejor manera de superarlo es de forma unida, buscar soluciones todos los actores del fútbol y el calendario es un tema complejo". / EFE