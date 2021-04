Kroos, la opción Hazard y la búsqueda del gol en semifinales

Liga de Campeones

Domingo 25| 2:31 pm





Zinedine Zidane medita cambios en su equipo para encarar el primer capítulo de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes ante el Chelsea en el estadio Santiago Bernabéu, con el objetivo de repetir el rendimiento del Liverpool con un once al que se apunta Toni Kroos y en el que gana opciones Eden Hazard para recuperar la pegada perdida.

El Real Madrid ha perdido el gol según ha aparecido la fatiga física. La semana de locura con la eliminatoria ante el Liverpool y el clásico del fútbol español, ha tenido sus consecuencias en la resaca con un problema añadido, las continuas lesiones y casos de coronavirus que han terminado de afectar a Zidane.

Su equipo ha vuelto a las andadas, a los problemas con el gol en cuanto Karim Benzema rebaja su eficacia. Por primera vez en la temporada, el Real Madrid enlazó dos partidos sin gol. Pasó de Anfield, conservando la ventaja de 3-1 cosechada en la ida a la visita en cuadro al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Los tres tantos ante el Cádiz parecían solucionar el problema pero, de nuevo, ante el Betis dejó su cuenta a cero.



La parte positiva es el rendimiento defensivo del equipo de Zidane. El belga Thibaut Courtois, en gran momento, no encaja un gol en 390 minutos. Desde que el 10 de abril en el clásico, a la hora de encuentro le superase Mingueza, ha sellado su portería en tres partidos consecutivos. Mantener la línea será clave en semifinales de 'Champions', en las que el técnico madridista tiene que tomar decisiones y realizar reajustes.



Fue a por el Liverpool jugando la ida de cuartos de final también de local, para cumplir el objetivo de conseguir una renta para la vuelta. Cuando se esperaba un sistema con tres centrales y dos carrileros, recuperó el tridente ofensivo en la noche soñada del brasileño Vinicius. Todo apunta a que será la misma jugada que realizará ante el Chelsea bajo el dibujo 4-3-3.



Está a la espera de saber si puede recuperar a Ferland Mendy para el lateral izquierdo. A dos días de la cita el francés sigue al margen por un pequeño problema muscular. Zidane aseguró que llegaría a tiempo para la cita pero, si no lo hace, apostaría por el brasileño Marcelo. La opción de pasar a Nacho a banda no funcionó ante el Betis. La seguridad que exhibía como sustituto de Sergio Ramos en el centro de la defensa, se rebajó en el lateral, sin aportar subidas al ataque y restando un arma ofensiva al equipo.



Así las cosas, la primera decisión de peso del técnico francés llegará en el centro de la zaga, con tres jugadores para dos puestos. No llega a tiempo Ramos, Nacho ha rendido a gran nivel en su lugar y Militao se ha reivindicado cuando llegaron las bajas con su mejor nivel en siete titularidades consecutivas. Aunque parecía impensable hace un mes, el más debilitado en este momento es Raphael Varane.



Menos problemas tendrá Zidane en el centro del campo, donde con la recuperación de Kroos regresa el trío mágico. Casemiro y un Luka Modric que ante el Betis mostró el daño que le hizo parar por unos problemas de espalda, tienen plaza asegurada. Así como Benzema en punta de ataque que espera la decisión de su entrenador sobre los dos acompañantes que tendrá el martes.



El brasileño Rodrygo no ha aprovechado sus últimas oportunidades, Marco Asensio ha vuelto a rebajar su efectividad y el regreso de Eden Hazard en un tono físico que no se le había visto este temporada, genera conflicto con la presencia de Vinicius, al solapar la misma demarcación. Cuatro opciones y dos elegidos para cambiar la dinámica. Tres partidos sin gol de los cuatro últimos disputados pero llega la Liga de Campeones, esa competición en la que el Real Madrid se transforma para sacar su gen más competitivo.

EFE