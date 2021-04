Valverde entra en la convocatoria del Real Madrid para Liverpool

Liga de Campeones

Lunes 12| 10:38 am





El uruguayo Fede Valverde ha entrado en la lista de 21 convocados por el francés Zinedine Zidane para el partido de vuelta de Liga de Campeones frente al Liverpool de este miércoles (21:00 horas CET) en el que el Real Madrid defenderá el 3-1 logrado en el encuentro de ida.



La participación del centrocampista en el encuentro será duda hasta última hora ya que, según informaron a EFE fuentes del club, sufrió un fuerte golpe en la planta de un pie el pasado sábado en el clásico contra el Barcelona y este lunes realizó trabajo específico en el interior de las instalaciones de entrenamiento del club.



Valverde se marchó cojeando del Alfredo di Stéfano y aún no ha podido hacer ejercicios sobre el césped cuando queda solo un entrenamiento antes del encuentro, que será mañana martes en el estadio del choque, Anfield.



Una lista de convocados en la que vuelve a quedarse fuera el belga Eden Hazard, a pesar de estar recuperado de su última lesión muscular ya que lleva entrenando con el grupo más de una semana.



El regreso del extremo, que en la presente temporada solo ha participado en 14 encuentros y causa baja desde el 13 de marzo, tendrá que esperar ya que Zidane no le convocará hasta que el jugador no le transmita que tiene buenas sensaciones para jugar.



El técnico galo incluyó a tres canteranos, ya habituales en las listas del primer equipo ante el gran número de bajas que han asolado al Real Madrid esta temporada. El central Víctor Chust, el extremo Marvin y el centrocampista Sergio Arribas.



Zidane cuenta con las bajas de los españoles Dani Carvajal, Sergio Ramos y Lucas Vázquez -el último en caer tras sufrir contra el Barcelona un esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda-, el francés Raphael Varane tras dar positivo en coronavirus el pasado martes y Hazard.



Los 21 convocados para el partido de vuelta de cuartos de final de la 'Champions League' contra el Liverpool:



Porteros: Courtois, Lunin y Altube.



Defensas: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola, F. Mendy y Chust.



Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Marvin y Arribas.



Delanteros: Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano y Rodrygo. / EFE