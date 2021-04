Kylian Mbappé una máquina goleadora en las eliminatorias de Champions

Liga de Campeones

Samuel Aldrey

@SamuelAldrey

Kylian Mbappé ha vuelto, a sacar su diabólica velocidad a pasear junto a su increíble capacidad goleadora ante el Bayern Münich con un doblete en los cuartos de final de la Champions. La televisión francesa midió uno de sus sprints, 99 metros, con picos de 36 kilómetros por hora, la misma velocidad con la que rompe récords.

Desde que abriera su cuenta goleadora a los 18 años en su primera titularidad en Europa, en el partido de ida de octavos de final disputado con el Mónaco en el campo del Manchester City el 21 de febrero de 2017, el delantero le ha tomado la medida a la competición. Con sus seis goles, ayudó al Mónaco a alcanzar las semifinales esa temporada, y ahora quiere conquistar la Champions.

El astro ya ha superado a Karim Benzema, el único jugador francés en marcar en la Champions a una edad más temprana que el delantero del PSG. Ayer también se convirtió en el jugador más joven en anotar 13 goles en fases eliminatorias.

Mbappé desequilibró un partido que dominó el Bayern con prepotencia. Fue una paradoja. Una contradicción resuelta por el talento del atacante en un duelo que protagonizaron los porteros.

La jugada define al arietey, probablemente, marcará la eliminatoria. Corría el minuto tres, los equipos se tanteaban, cuando Keylor sacó de portería. El balón botó en el mediocampo, sin dueño, y Neymar se las ingenió para apropiárselo. Lo vigilaba Kimmich, pero el pájaro francés voló. Lanzó una diagonal directa hacia portería y generó caos en una defensa que no esperaba tanta acción tan rápido.

Acostumbrado a llevar toda su gente a campo contrario, el Bayern cerró con Süle para fijar la marca de Mbappé . Pero Süle, en campo abierto, dudó al ver a Neymar conduciendo en su dirección. En lugar de quedarse con Mbappé se fue a por el brasileño. Cuando quiso corregir su error, Neymar ya había soltado la bomba. El envío alcanzó los pies de Mbappé que, solo ante Neuer, optó por el chumbazo. La pelota hizo un despelote y se coló en el arco.

En el segundo tiempo con otra jugada similar marcó su segundo gol sobre la nieve del Allianz Arena. Así sumó 27 goles y 17 asistencias en 43 partidos disputados en la Champions League.

Con 22 años, el exjugador del Mónaco, es el jugador más joven en alcanzar esas cifras. “Nunca he dicho que seré el mejor jugador de la historia, pero nunca me he puesto límites. Intentaré siempre romper mis límites hasta el final de mi carrera”, comentó Kylian tras el doblete contra el Bayern.

Recuadro:

Su renovación

El futuro de Mbappé parece empezar a aclararse. Según han

informado Cuatro y la Cadena SER, el delantero sigue queriendo ir al Real

Madrid este verano.

Tenía contrato en París hasta 2022 y la directiva, con Leonardo a la

cabeza, le han ofrecido en varias ocasiones un gran contrato de larga duración

para que lidere el proyecto en la capital francesa, pero la intención de Mbappé es firmar con el Real Madrid este mismo verano, según informa el medio español.

Cifras:

18 partidos de eliminatorias lleva Mbappé. Suma 13 goles y 4 asistencias