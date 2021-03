2-1. Dulce derrota azulgrana para volver a estar en semifinales

Liga de Campeones

El Barça hizo valer el 3-0 favorable de la ida para sellar este miércoles su acceso por cuarta vez en cinco campañas a las semifinales de la Liga de Campeones femenina, a pesar de sufrir la primera derrota de la temporada (2-1) frente al Manchester City en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Academy Stadium.



El Barça se atascó al comienzo del partido. La presión alta del City ahogó la salida con balón controlado de las azulgranas, que recurrieron al juego directo y abusaron de los balones largos buscando la carrera de Asisat Oshoala. Sin la posesión, el cuadro barcelonista estuvo muy incómodo en ataque.



Además, en defensa también sufrió para frenar las embestidas iniciales del equipo inglés, que tuvo las mejores aproximaciones. La referencia ofensiva del City, Janine Beckie, avisó en los primeros compases con un potente chut desde el interior del área que puso a prueba la colocación de la portera Sandra Paños.



No le salió a la primera, pero a la segunda fue la vencida. Beckie abrió la lata en el minuto 20, en una jugada enrevesada tras un saque de esquina. Sam Mewis cabeceó un centro cerrado al corazón del área, el balón quedó muerto dentro de la olla y Beckie fue la más lista para empujar el balón hasta el fondo de la red.



Un tanto que premió el buen arranque del City y que metió al conjunto inglés de nuevo en la eliminatoria. A dos goles de forzar la prórroga, las 'citizen' siguieron apretando, tuvieron alguna ocasión, pero con el paso de los minutos las de Lluís Cortés fueron encontrando su lugar en el terreno de juego.



Tuvieron las azulgranas un mayor control del balón y consiguió el equilibro en el centro del campo. Este cambio en el juego dio sus frutos en ataque, con dos claras ocasiones que tuvieron como protagonista a Oshoala, pero que la nigeriana no aprovechó.



El premio para la africana llegó en el minuto 59. Graham Hansen recogió un mal rechace de la defensa del City y, desde la línea de fondo, asistió con un pase de la muerte a Oshoala, que solo tuvo que empujar el balón.



Con el empate, al City se le ponía muy cuesta arriba la remontada y el Barça volvió a respirar con tranquilidad. Tanto, que Leila Ouahabi concedió un penalti inocente y riguroso a partes iguales, por un ligero contacto a Ellen White.



Sam Mewis definió desde los once metros con un lanzamiento magistral, potente y ajustado a la cepa del poste derecho, para lograr el gol de la victoria del conjunto inglés y propiciar así la primera derrota de la temporada para las azulgranas.



El Barça perdió. Pero, al fin y al cabo, selló su acceso a las semifinales de la Liga de Campeones por cuarta vez en los últimos cinco años. Ahora, las azulgranas esperan rival, que saldrá del cruce entre el Olympique de Lyon y el París Saint-Germain.



- Ficha técnica:



2 - Manchester City: Ellie Roebuck; Lucy Bronze (Caroline Weir, min. 73), Abby Dahlkemper, Alex Greenwood, Esme Morgan; Rose Lavelle, Keira Walsh, Samantha Mewis (Laura Coombs, min. 80); Chloe Kelly (Jessica Park, min. 86), Ellen White (Geoergia Stanway, min. 73) y Janine Beckie.



1 - Barcelona: Sandra Paños; Marta Torrejón, Andrea Pereira (Bruna Vilamala, min. 89), María León (Vicky Losada, min. 79), Leila Ouahabi; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen (Lieke Martens, min. 61); Asisat Oshoala (Ana-Maria Crnogorcevic, min. 79) y Mariona Caldentey (Jana Fernàndez, min. 89).



Goles: 1-0, min. 20: Beckie. 1-1, min. 59: Oshoala. 2-1, min. 68: Mewis, de penalti.



Árbitro: Monika Mularczyk (POL). Mostró cartulina amarilla a la 'citizen' Chloe Kelly (min. 40) y a la azulgrana Andrea Pereira (min. 29).



Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, disputado sin público en el Academy Stadium de Manchester (Inglaterra). EFE