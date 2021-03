Tuchel: La acción del penalti dio un poco de miedo

Liga de Campeones

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, explicó que la acción del posible penalti de César Azpilicueta le dio un poco de miedo, aunque apuntó que en directo no pudo verlo bien.



El alemán alabó la labor de su equipo después de que eliminaran al Atlético de Madrid por un global de 3-0 en la eliminatoria.



"Ha sido una gran actuación, un esfuerzo increíble, incluso de los que estuvieron en el banquillo y en la grada. Sentimos que lo queríamos al 100 %", dijo Tuchel.



"Nos intentaron presionar en la primera parte, pero abrieron muchos espacios en el centro y lo explotamos. La segunda parte hubo minutos en los que sufrimos, pero estábamos preparados para hacer lo necesario para ganar", añadió.



Sobre el posible penalti, que el árbitro no señaló por un agarrón de César Azpilicueta sobre Carrasco en la primera parte, con el marcador aún de 0-0.



"¿Fue penalti? Azpi se puso algo nervioso porque su cesión se quedó corta, no pude verlo bien, pero fue un momento de susto", apuntó el técnico germano.



"No teníamos miedo de llevar el partido al plano físico, porque sabemos que podemos confiar en ello. Disfrutamos de esta batalla. Los chicos estuvieron perfectos y teníamos mucho hambre por pasar".



"Que estemos en cuartos de final significa que solo quedan cinco partidos. Es un gran paso y se siente excelente", agregó Tuchel. EFE