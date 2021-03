Un expresidente del Juventus ve el fichaje de Cristiano un "error absoluto"

Liga de Campeones

El expresidente del Juventus de Turín entre 2006 y 2009, Giovanni Cobolli, ha calificado el fichaje de Cristiano Ronaldo de "error absoluto", tras la eliminación del equipo italiano a manos del Oporto en los octavos de final de Champions League.



"¿Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error? Claro que sí. Lo he dicho desde el primer día. Aprecio a un grande campeón, pero es demasiado caro y condiciona demasiado", aseguró el exmandatorio juventino en declaraciones a Radio Punto Nuovo.



Cobolli también contrastó el rendimiento del portugués con su elevado precio y aseveró que "cuesta un millón por gol", después de la eliminación del Juventus tras no ser capaz de remontar el 2-1 en la ida en Do Dragão.



El expresidente pidió una "revisión crítica que debe nacer de Andrea Agnelli", actual presidente del club, de quien dijo que "no tiene colaboradores de calidad", y criticó también la elección de Pavel Nedvěd como vicepresidente, a quien considera "un gran campeón", pero "sin capacidad" para ejercer su cargo.



Cobolli no habló mal, sin embargo, del papel de Andrea Pirlo como entrenador y defendió su continuidad al frente del club bianconero aunque no gane el campeonato liguero de la Serie A (Primera División) para "darle la posibilidad de madurar".



"No soy crítico con Pirlo, también tuve la experiencia con Ferrara que no fue positiva", añadió.



También recibió elogios el centrocampista Federico Chiesa: "Debo decir que la inversión hecha en Chiesa es una gran inversión, es necesario comenzar con inversiones compatibles y con una mayor italianización". EFE