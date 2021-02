La prensa italiana define como un "robo" el triunfo del Madrid

Liga de Campeones

La prensa deportiva italiana coincide este jueves en definir como un "robo" el triunfo por 1-0 logrado por el Real Madrid contra el Atalanta en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, al considerar injusta la roja al suizo Remo Freuler que dejó al equipo de Bérgamo con diez hombres durante más de setenta minutos.



"Robo a la 'Diosa'" y "Rojos por la rabia" son algunos de los titulares elegidos por los diarios deportivos italianos en su edición de este jueves, después de que el Atalanta cayera 0-1 por un gol en el 86 del francés Ferlan Mendy.



"La Gazzetta dello Sport" titula con "Rojos por la rabia" y define "inexistente" la roja que el árbitro alemán Tobias Stieler enseñó a Freuler por derribar a Mendy cuando este iba a encarar la portería rival.



El periódico rosado habla además de "regalo al Real", al considerar que no era ocasión manifiesta de gol.



"Tuttosport" sale con un "Robo a la 'Diosa'" en su portada y elogia a un Atalanta "heroico" por lograr mantener el 0-0 hasta los últimos minutos, cuando Mendy firmó el 1-0 con un disparo de pierna derecha desde fuera del área.



"Cornudos y castigados", es el titular elegido por "Corriere dello Sport", que considera injustas las direcciones arbitrales recibidas no solo por el Atalanta contra el Madrid, sino también por el Juventus contra el Oporto y el Lazio contra el Bayern Múnich.



Los clubes italianos no lograron resultados positivos en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Juventus perdió 1-2 en Do Dragao y el Lazio fue arrollado 1-4 por el Bayern campeón de todo. EFE