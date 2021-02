El Atlético no tiró entre los tres palos

Liga de Campeones

Madrid. El Atlético de Madrid no tiró a portería entre los tres palos en todo el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea en el estadio Nacional de Bucarest, según recogen las estadísticas oficiales de la UEFA, que reflejan además que completó la mitad de pases que su rival y que sólo hizo nueve faltas por las 21 del conjunto inglés.



El equipo de Diego Simeone, sujeto a un plan absolutamente conservador, fue inofensivo. Lo transmitió su partido y lo delatan los números: 6 intentos sobre la portería contraria, ninguno de ellos entre los tres palos, tres fuera del marco y tres bloqueados, es decir que no terminaron ni siquiera en la dirección pretendida.



El Chelsea lo buscó casi el doble de veces que él: 11. De ellas, cinco fueron entre los tres palos, incluido el gol de chilena de Olivier Giroud superada la hora de partido, tres terminaron fuera y otros tantos fueron bloqueados. Mendy, el portero del club inglés, no hizo ninguna parada; Jan Oblak, del Atlético, protagonizó cuatro.



También perdió el conjunto rojiblanco en la posesión (41 por ciento por el 59 por ciento de su oponente); en la distancia recorrida (104.470 metros a 104.905), y ampliamente en los pases: propuso 396 por los 696 de su contrincante, pero completó menos de la mitad que él (289 a 589) y con 12 puntos menos de acierto, entre el 73 por ciento suyo y el 85 del Chelsea.



Igualmente llama la atención la diferencia en las faltas, entre las 21 que cometió el Chelsea y las nueve que hizo el Atlético.



-- LAS ESTADÍSTICAS DEL ATLÉTICO DE MADRID-CHELSEA:



===================================================



Posesión de balón: 41% del Atlético; 59% del Chelsea



Distancia recorrida: 104,470 kilómetros del Atlético; 104,905 del Chelsea



Tiros: 6 del Atlético; 11 del Chelsea.



Tiros a portería: 0 del Atlético; 5 del Chelsea.



Tiros fuera: 3 del Atlético; 3 del Chelsea.



Tiros bloqueados: 3 del Atlético; 3 del Chelsea.



Paradas: 4 de Oblak; 0 de Mendy.



Córner: 5 del Atlético; 6 del Chelsea.



Fueras de juego: 0 del Atlético; 0 del Chelsea.



Faltas cometidas: 9 del Atlético; 21 del Chelsea.



Faltas sufridas: 20 del Atlético; 8 del Chelsea.



Pases intentados: 396 del Atlético; 696 del Chelsea.



Pases completados: 289 del Atlético; 589 del Chelsea.



Acierto en el pase: 73% del Atlético; 85% del Chelsea. EFE