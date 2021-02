Zidane repite convocatoria sin Benzema

Liga de Campeones

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no viaja a Bérgamo por la pequeña lesión muscular que sufre en el aductor izquierdo y Zinedine Zidane no recupera a ninguno de sus nueve lesionados para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que encara ante el Atalanta con tan solo once jugadores de campo del primer equipo.



Benzema no superó la prueba a la que se sometió el lunes y sus sensaciones no fueron del todo positivas como para viajar a Italia y apurar sus opciones de tener minutos el miércoles ante el Atalanta. Zidane, tras conversar con su jugador y el cuerpo médico, tomó la decisión de dejar en casa al delantero francés.



Se ve obligado el técnico madridista a repetir la misma convocatoria del último encuentro de LaLiga Santander, en Valladolid, con la presencia de hasta seis jugadores del Castilla, al no haber podido recuperar a ninguno de los jugadores que están a un paso de regresar: el belga Eden Hazard, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo.



Completan la larga lista de ausencias por lesión para una cita trascendental de la temporada del Real Madrid, Sergio Ramos, los brasileños Marcelo y Militao, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola.



Los 19 convocados para el duelo europeo ante el Atalanta son:



Porteros: Courtois, Lunin, Diego Altube.



Defensas: Nacho, Varane, Víctor Chust, Mendy, Miguel Gutiérrez.



Centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Sergio Arribas, Antonio Blanco.



Delanteros: Marco Asensio, Vinicus, Mariano y Hugo Duro. / EFE