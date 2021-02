Pochettino pide a sus jugadores que no se relajen antes del partido de vuelta

Liga de Campeones

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, pidió este sábado a sus jugadores que no se relajen antes del partido de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones contra el Barcelona del 10 de marzo, tras haber ganado por 1-4 el de ida el pasado martes.



"Si pensamos en estar más tranquilos después de un resultado como este creo que inconscientemente cometeríamos un gran error. A las competiciones y al fútbol hay que respetarlas e intentar siempre dar lo mejor. (...) Para eso cada día hay que trabajar con la mayor ilusión y concentración", dijo en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo contra el Mónaco de la primera división francesa.



"El PSG es un club que tiene que ganar y esa responsabilidad la tenemos. Creo que no puede haber después de un buen resultado ningún tipo de relajación ni tampoco de excusa", advirtió.



Pochettino, al frente del banquillo del equipo parisino desde enero pasado, recalcó que lo importante es "evolucionar en todos los aspectos" y disputar cada encuentro "como si fuera el último".



El técnico no quiso poner fecha a la reincorporación de Neymar, de quien el club anunció el pasado 11 de febrero que estará de baja cuatro semanas por una lesión muscular que ya le hizo perderse el partido de ida contra el equipo español.



"La recuperación de Neymar sigue los planes y la estrategia de nuestra área médica. Más allá de que juguemos un partido u otro, una competición u otra, la prioridad es el bienestar del jugador y que el jugador pueda recuperarse de la mejor manera y lo antes posible, pero de ninguna manera va asociado a un partido de futuro", concluyó.

